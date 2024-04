El exintendente Alfredo Avelín eligió salvar a Carlos Menem y condenó a Cristina Kirchner

Para el cruzadista, Kirchner "ha sido lo más nefasto de la Argentina". Sus gobiernos tuvieron un alto nivel de "corrupción e indignidad, que no la he visto nunca".

Acto seguido, se defendió: "Nosotros votamos en contra de todas las privatizaciones" de Menem y argumentó: "Lo peor ha sido Cristina, ha destruido la dignidad de la gente".

