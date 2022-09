El desconocido pasado de Esteban Bullrich en San Juan

"El gerente anterior del frigorífico, y este es un dato que no lo sabe nadie en Caucete ni en San Juan, era el ex senador Esteban Bullrich. Él vivía en Caucete porque él venía de una empresa tucumana que se llamaba San Miguel SA y se dedicaban a los limones, la empresa limonera más grande de América. Yo les alquilaba a ellos y me hice muy amigo de este muchacho, estuvo como dos años en Caucete. No era ni político, ni nada. Eso habrá sido hace más de 20 años".

Según Mendoza, Bullrich era soltero y vivía en el mismo frigorífico. Y después se fue a vivir a una casa en plena Avenida Libertador, cerca de donde estaba el restó ahora desaparecido Las Leñas. "En realidad él venía acá como tucumano. Se casó cuando estaba acá. Me invitó al casamiento. Vino la señora que era jovencita en esa época, ahora tiene hijos grandes". Bullrich está casado con María Eugenia Sequeiros, con quien tiene cinco hijos.

La historia sanjuanina de Bullrich salió en la conversación por la historia del frigorífico, que ahora está en medio de un conflicto judicial porque el Sindicato de Comercio de Caucete le reclama una deuda a los actuales arrendatarios del lugar, que es propiedad de la Cooperativa que maneja "El Emilio". Ahora y desde hace más de una década al lugar lo alquila el segundo arrendatario pero el primero fue la compañía de Bullrich, recordó Mendoza.

El relato del caucetero cobra sentido, según una biografía publicada por La Izquierda Diario en ocasión de ser Bullrich candidato a senador, cargo que finalmente obtuvo en 2017. Allí cuentan que "fue educado en el colegio bilingüe de Belgrano R, St. Leonard’s College. Estudio en la Universidad CAECE (de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios) e hizo un máster en la prestigiosa Escuela de Negocios Kellogg en Northwestern muy cerca de Chicago (EE.UU.). A los 27 años tuvo su primera y única experiencia en el área de educación enseñando matemáticas durante dos meses en Nicaragua a huérfanos de la Fundación Padre Fabretto financiada por un organismo del Departamento de Estado norteamericano. Años más tarde retornaría a EE.UU becado por la Fundación Eisenhower que tiene como fin “identificar líderes emergentes en el mundo”, aprovechó la oportunidad para tejer lazos con demócratas y republicanos. Así cuenta parte de esta historia el periodista Fernando Cibeira en su reciente libro Macristocracia. De vuelta en Argentina se dedicó a los negocios. Con su hermano adquirieron la empresa SA San Miguel, fundó la consultora Fruitful Thinking SA y se ligó a Fresh Ideas dirigida por su hermano Emilio; todas dedicados a la producción, comercialización y exportación de limones y otros cítricos. Las grandes ganancias de estas empresas se hicieron a costa de la vida y el trabajo de los peones y recolectores rurales, uno de los sectores más explotados del país. El exitoso empresario se acercó a la política luego de la crisis política abierta en el 2001 como muchos jóvenes en esa época".

Bullrich es Licenciado en Sistemas. Como político se desempeñó como senador nacional desde 2017 hasta 2021 por la provincia de Buenos Aires. Anteriormente fue diputado nacional (2005-2007, 2009), ministro de Desarrollo Social (2007-2008) y de Educación (2010-2015) de la ciudad de Buenos Aires y ministro de Educación de la Nación (2015-2017) durante la presidencia de Mauricio Macri.

En 2021, el ex senador fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica y ahora atraviesa una recaída. Según el último parte médico, que se informó desde el Hospital Universitario Austral donde permanece internado, se encuentra estable y con ventilación mecánica en el marco de un tratamiento por neumonía. Desde el centro de salud indicaron, además, que se le retiró la sedación y que el ex ministro de Educación está despierto e interactúa con sus familiares.