Caucete: "El Emilio" reapareció en medio de un escándalo por un frigorífico

No es raro que Emilio Mendoza esté envuelto en una polémica. Hace tiempo que no se lo veía en la arena política y ahora su nombre volvió al ruedo, de la mano de un escándalo que lo tiene en una posición incómoda y que él adjudica a una maniobra política para perjudicarlo. Esto, porque quiere ser candidato a intendente de Caucete nuevamente en 2023, según dijo a Tiempo de San Juan.

Es que el Sindicato de Empleados de Comercio de Caucete busca el remate del predio completo que alberga el frigorífico que depende de la Cooperativa de Caucete, que maneja el ex intendente. Le reclaman una deuda por aportes sindicales que vendría desde 2017 y que ascendería a $5,5 millones.

Al parecer hay cinco juicios en marcha, cuatro por los aportes y uno por un despido sin justa causa, que derivaron en un remate ordenado desde el Séptimo Juzgado Civil. Este proceso tiene fecha para esta misma semana, el miércoles 7 de septiembre a las 10 horas en la sede de un martillero público ubicada en Capital.

"Todavía no soy candidato y ya me están atacando", se despachó Mendoza, en diálogo con Tiempo de San Juan. El ex jefe comunal dijo que "seguro" peleará en el Frente de Todos para quedarse con la candidatura a intendente de Caucete, sillón que ya ocupó desde 1999 a 2007. Dijo que se prepara incluso para una interna con la actual intendenta Romina Rosas, quien ya lo derrotó en las PASO de 2019. Por lo pronto, dijo, espera ver qué sistema electoral queda en pie tras la eliminación de las PASO.

Para Mendoza, lo del frigorífico "es una movida política, tengo que buscar la punta del ovillo". Según su óptica, "alguien actúa de mala fe", porque en "el Sindicato de Empleados de Comercio dicen que hay una deuda, pero hay un acuerdo donde nosotros les dábamos los servicios fúnebres a cambio de los aportes". Agregó que "me llama la atención porque jamás vi que se publicite un remate, es como si embargasen una mesa de luz".

Para el ex intendente, la orden de remate existe pero se llegó a esta instancia porque desde su lado no contestaron nunca las demandas judiciales, según él, porque estaban "negociando". Anunció que "por supuesto voy a impugnar el remate en la Justicia antes de que se sustancie".

La Cooperativa de Caucete propiedad de "El Emilio", como lo conocen en el PJ provincial y en su terruño, supo ser una poderosa compañía. Durante la administración de Alfredo Avelín perdió el manejo de la distribución eléctrica en la comuna, que quedó en manos de DECSA. Para Mendoza, el negocio se mueve con todos los equipos que le sacaron a la cooperativa.

El frigorífico está alquilado hace más de una década a un tercero, de nombre Javier Carmel, dijo. "No se le debe nada a nadie, el Sindicato se mueve desconociendo un convenio por los aportes sindicales a cambio de que usen el servicio fúnebre. En 2004 se hizo el convenio y ahora los vamos a demandar nosotros porque están debiendo 10 servicios de 300 mil pesos cada uno", aseguró Mendoza.

Una cooperativa que da frutos

La Cooperativa de Caucete fue fundada en noviembre de 1937 y a fines de la década del ’60 recibió la concesión del servicio de distribución de energía en la zona urbana de la comuna, lo que se amplió en 1996 con la llegada a todo el departamento. En 2001, el entonces gobernador Alfredo Avelín le rescindió el contrato por supuestas maniobras dudosas entre la Municipalidad y la Cooperativa, ambas en manos de Mendoza, quien también llegó a manejar un servicio de televisión por cable y una FM en la comuna del Este.

La Cooperativa sigue dando réditos, según reconoció el propio Emilio: tiene el frigorífico alquilado, además maneja servicios fúnebres, y en el cementerio parque Colinas del Este que es privado forma parte de la sociedad.