El cura de Valle Fértil se echó al hombro la cruzada contra los rompetormentas y la sequía

"Necesitamos respuestas urgentes. En Valle Fértil los animales no tienen agua, el campo tampoco, y nosotros en la Villa Cabecera, San Agustín, tampoco tenemos agua. El río está 99% seco. Estas avionetas nos dejan el Valle sin lluvias, por lo tanto, sin agua. S.O.S. Pido con urgencia una solución", publicó en sus redes el Padre Alfredo Quero , párroco de Valle Fértil , poniendo sobre el tapete el problema de la sequía en el departamento y planteando la hipótesis de los polémicos aviones rompetormentas.

"Yo quiero manifestar la preocupación que tengo con respecto al tema, ¿no? Porque nosotros, acá en la parroquia, estamos tratando de rezar por muchas más lluvias. Y vemos que el señor nos responde con un montón de nubes. Están aquellos que no les convienen y hacen justamente explotar las tormentas. Y sabemos que en Valle Fértil necesitamos urgente las lluvias. El panorama está bastante delicado. No quisiera ni exagerar ni minimizar tanto, pero estamos sin agua", aseguró Quero, que dirige la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Valle Fértil .

Según el párroco, en diálogo con Radio Sarmiento, agradece al municipio que conduce el intendente Mario Riveros, como también al Gobierno de San Juan, "porque nos han resuelto las problemáticas del agua potable". Explicó que "hace poquito acá se ha hecho el acueducto desde Cieneguita, hacia aquí, hacia la villa cabecera. Son tres kilómetros más o menos. Y ahora están haciendo la construcción de otro acueducto desde Usno hasta la villa. El trabajo ya está casi terminado. Ya han llegado hasta lo que es el puente. Que va hacia Usno".

Respecto de si ve los aviones y luego se disipa esa tormenta, el cura dijo que "el domingo a las 20 horas se estaba preparando la tormenta y de repente quedó todo en nada. Allí la gente manifestaba que habían visto las avionetas que estaban pasando como a las 9 de la noche o 9 de la media. No siempre las ves a las avionetas, pero se escuchan en el momento cuando ustedes ven que se va conformando en el cielo la tormenta".

El pedido de auxilio, afirmó "es para que nos unamos, el pueblo, la intendencia, que sé que están haciendo lo suyo, que están haciendo desde el gobierno provincial también, pero necesitamos esta otra ayuda. Algo para tomar tenemos, algo para bañarnos tenemos, para lavar, etc. Lo que nos está faltando es ver cómo se resuelve este tema de las avionetas. Acá no es buscar dividirnos, sino por lo contrario, unirnos ante esta maldad que hay gente que no mira más allá de la nariz ni de sus intereses. Y entonces los intereses están perjudicándonos a un pueblo como es Valle Fértil, en este caso.

¿De dónde cree el cura que mandan estas avionetas? "No tenemos seguridad de dónde. Se está pensando un poco más bien sobre otras provincias, como puede ser La Rioja o San Luis. Por eso, bueno, anoche el intendente me envió un audio del cual estaba charlando con alguien del gobierno provincial, y están presentando el caso para que sea tratado desde el nivel nacional".

Qué dice un experto sobre la sequía en Valle Fértil

El famoso meteorólogo sanjuanino Germán Poblete puso en duda la posibilidad de que una avioneta sea capaz de romper una tormenta. "Si nosotros nos estamos imaginando una nube que va con una base en los 1.500 metros y topa en la tropopausa en los 12 kilómetros de altura y que tiene billones de micronésimas gotitas de agua que constituyen las nubes, de agua líquida, repito, hay mucha gente que piensa que la nube es gaseosa, líquida, ese líquido para que la nube se disipe tiene que pasar de nuevo a gas, pero para pasar de líquido al gas se necesita calor, energía, entonces yo me pregunto ¿En tremenda nube puede generar una avioneta el suficiente calor para que pase de líquido a vapor? Esa es la gran pregunta", afirmó en Radio Sarmiento.

Por otro lado, Poblete encaró una explicación sobre la sequía en Valle Fértil. "Es largo de explicar. Depende de la actividad y el calentamiento del Océano Atlántico Para que vean ustedes, todo esto lo tenemos que pensar a nivel hemisférico, o sea no es un proceso absolutamente local".

Según el especialista, tiene previsto ir a Valle Fértil a dar una exposición sobre los elementos y factores climáticos, que hacen a la sequía en la comuna.

"Hay que ver cómo está el Atlántico, si está caliente, si está frío, y si tiene la suficiente cantidad de flujo de vapor de agua, que es la condición necesaria. Generalmente el vapor de agua en Valle Fértil depende de cómo está el Atlántico, y luego depende de los elementos precipitantes, como son el paso de frente a frío, de bajas segregadas en altura, de vaguadas, que son ayudados también obviamente por el factor orográfico, y por eso es que Valle Fértil es más húmedo que nosotros Es un proceso complejo para explicar el origen del agua en Valle Fértil".

Ejemplificó que "cuando algunos de estos elementos que están contribuyendo, y es por eso que da para un curso, son los que fallan, entre comillas... Por ejemplo un Atlántico frío, que no emite la suficiente cantidad de agua precipitable, juega en contra, por ejemplo. O que haya agua precipitable y que no venga un elemento que la haga precipitar, como un frente frío, o una baja segregada en altura, o una vaguada, también ahí genera que no se produzca la lluvia".

¿Qué esperar a futuro? "Yo en realidad estoy viendo que el proceso a largo plazo es difícil de pronosticar Por ejemplo para este año, de acuerdo a cómo están los elementos precipitantes, cómo está el Atlántico, cómo está la cantidad de frente que vayan a pasar, etc. Para este verano, lamentablemente, diciembre, enero y febrero, hay una probabilidad de poca lluvia. Está asociada a las lluvias de la zona núcleo, o sea la zona de la soja, de los dólares en Argentina, que también va a tener escasez de lluvia ¿Por qué? Porque hay una Niña que amenazó con ser fuerte en la época de las nevadas nuestras, pero que luego pasó a neutra, pero se ha reactivado a partir de octubre y es posible que en enero y febrero, esté otra vez viva la Niña, es decir, el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial y eso también juega en contra en la provisión de aguas precipitables, o sea la condición necesaria para que haya lluvia es que haya aguas precipitables".