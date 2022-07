El comunicado que firmó Allende e hizo explotar a Orrego

"A mí me da la sensación de que los únicos que desestabilizan al gobierno o lo pretenden son del propio gobierno. Las expresiones que se han vertido son de actores del Frente de Todos. Estamos hablando de Grabois, de la enorme disputa que vienen teniendo la vicepresidenta con el presidente y que desconcierta y genera incertidumbre entre los argentinos. Yo no sé, pero la Vicepresidenta si no es por carta, por videollamada, a viva voz permanentemente le vive corriendo la línea al Presidente", disparó Orrego este lunes en diálogo con radio AM 1020.

"La peor de todas las decisiones es no tomar decisiones y eso es lo que le está pasando al Gobierno, no marca un programa económico, no sabe combatir la inflación, y sumelé cuando el presidente se encuentra tan lejos de los problemas de los argentinos, que la gente no llega a fin de mes, las pymes atragantadas con cantidad de impuestos que les ponen, y empieza a decir que tenemos una crisis de crecimiento . Esto genera el peor de los combos que puede haber, incertidumbre, falta de decisiones, y falta de responsabilidad en algunos temas. La gente ya no da más. (Alberto Fernández) Tiene que olvidarse de los problemas personales, ya basta", le espetó el santaluceño a los justicialistas.

El líder de la oposición local se quejó de que "ayer escuchaba a algunos de los diputados que firman este comunicado, diciendo que debería haber policías federales en las cuevas donde venden los dólares y no es que sube el dólar sino que se deprecia nuestra moneda, y la policía está para cuidarnos de que no nos roben".

Y lanzó Orrego: "Creo que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo y pretenden de la oposición de vez en cuando, cada tanto, invitarnos para generar políticas públicas pero al mismo tiempo insultan, provocan".

En el comunicado, los legisladores del Frente de Todos remarcan que "hacemos un llamado a la responsabilidad institucional de la oposición política. El contexto requiere claras y explícitas manifestaciones públicas". A esto, Orrego respondió: "Nosotros no co-gobernamos, quienes gobiernan por disposición de la gente es el Gobierno Nacional, tienen un problema tan grande que se lo quieren trasladar a la sociedad, Juntos por el Cambio ha sido una oposición responsable, en estos últimos tiempos si no fuera la oposición estaríamos en default, la oposición debe estar para controlar y defender los principios republicanos, debe estar para que no avancen con el Consejo de la Magistratura, podemos ayudar pero el Gobierno no se deja ayudar, el problema es político porque quienes deben tomar las decisiones son ellos deberían ponerse los pantalones largos y gobernar, a nosotros nos votó la gente para controlar".

"Que traigan medidas con sentido común, todavía las estamos esperando. Estamos para ayudar pero sin dejar que nos sigan corriendo la cancha, quieren que nos sentemos a una mesa, pero es un destrato enorme", opinó el legislador.

"Esperemos que por el bien de todos los argentinos el Gobierno acierte porque este combo hace que vivamos en una gran incertidumbre", remarcó. Incluso, el santaluceño se puso del lado del campo al opinar que "el dólar va a traer más pobreza. Los productores agropecuarios viven en la incertidumbre, su moneda son los granos y el gobierno debería acercarse a los sectores productivos. Nadie puede llegar con la inflación a fin de mes".

Laciar también se quejó

"Ese comunicado no deja de asombrarme, es una enorme hipocresía hablar de 'ahora somos victimas, nos quieren voltear'. Primero la culpa era de los mercados y ahora es de la oposición", se quejó la también diputada de Producción y Trabajo, que comparte bloque con Orrego.

La legisladora, en diálogo con Radio Colón, se mostró crítica del planteo de los oficialistas: "El panorama es una crisis enorme que tiene su origen en una crisis del Frente de Todos que nos está llevando puestos a todos los argentinos, ya no nos importa si es Batakis o el payaso Plin Plin en Economía, nos importa qué plan tienen para los argentinos. Todo lo que vivimos es consecuencia de un populismo que durante años ya fracasó y que estamos sufriendo y tratando de sobrevivir", espetó.

El comunicado del FdT se da después de que el ex militar Aldo Rico dijera que "cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Yo les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército".

Laciar calificó lo de Aldo Rico como "repudiable, los argentinos ya superamos esa etapa", a la vez que criticó a Juan Grabois y Juliana Di Tullio por dichos recientes. "Una tras otra dentro del mismo oficialismo, pasando por el presidente que está absolutamente solo y una oposición que es absolutamente responsable y evitó el default", esgrimió.

Y concluyó, en línea con Orrego: "Un día nos llaman a colaborar y al otro nos tratan de golpistas, es mucha hipocresía. Es bastante el cinismo del oficialismo de tratar a la oposición de desestabilizadora cuando la vicepreisidenta no lo deja gobernar al presidente.