Como en los viejos tiempos: Aldo Rico convocó a los militares para...

El ex teniente coronel del Ejército Argentino, Aldo Rico, convocó a sus camaradas de armas a través de un video en redes sociales a organizarse para defender a la Patria .

"Es un llamado a reunión antes de las crisis. Hoy la patria es una anarquía y no hay gobierno", dijo el ex carapintada.

https://twitter.com/elcancillercom/status/1550432534395224064 [POLÍTICA] "Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito": Aldo Rico llamó a las Fuerzas Armadas a "organizarse". pic.twitter.com/nf9DeOZuyX — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 22, 2022

El ex militar que se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín en la Pascua de 1987, profetizó que "las circunstancias de violencia se van a profundizar. Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes".

Ante esta situación apocalíptica, Rico les dijo a sus camaradas que "tenemos que organizarnos, unirnos, para eso hay que volver a tomar los enlaces y organizarnos donde se esté. Es un llamado a reunión antes de las crisis o de las batallas como se estila en nuestras Fuerzas Armadas”. Y cerró el párrafo citando al General José de San Martín: “Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito menos dejarla desaparecer".

Para poner en valor a la Fuerza, Rico desglosó el rosario de lo que considera puntos altos del Ejército, durante el período más nefasto de la historia argentina: "Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión, en defensa de los valores más importantes de nuestra patria", dejando en claro a que Ejército convoca.

En un apartado por declaraciones recientes de Juan Grabois, el ex militar disparó: “A nadie escapa que todos los valores de la República están siendo conculcados”, y lamentó que “tenemos que soportar que pseudodirigentes políticos, que se benefician con el festival de planes, convoquen a la sangre y convoquen a la violencia”.

Rico también se refirió al ministro de Defensa Jorge Taiana, preso en la última dictadura militar, llamándolo “delincuente terrorista fracasado”.