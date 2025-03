El Colegio de Psicólogos de San Juan tendrá elecciones y el presidente no apoyará ninguna lista

Heredia indicó que tomó la decisión de dar un paso al costado del Colegio de Psicólogos porque no se sintió a gusto con la labor política. “Yo no me voy a presentar a las elecciones. La verdad que no me he sentido realmente a gusto en la parte política. Considero que hemos hecho una muy buena gestión, arrancamos solo con cuatro obras sociales y ahora tenemos casi a todas”, advirtió el dirigente.