El Colegio de Magistrados denunció que un juez es presionado para resolver una escandalosa causa

Es que Correa, juez de Impugnación, debe resolver si concede la suspensión de juicio a prueba (probation) a Parisí, quien mediante su defensa ofreció dinero como resarcimiento económico para la víctima y tareas comunitarias, con tal de no recibir una condena que marque sus antecedentes penales.

En ese marco, el periódico publicó en la sección 'Sin Fueros' que hay versiones que indican que se podría iniciar un jurado de enjuiciamiento contra Correa, si su señoría le da lugar al pedido del imputado, acusado de lesiones leves agravadas y amenazas agravadas por uso de arma blanca en perjuicio de su ex pareja.

Fue por ello que el Colegio, presidido por Ana Lía Larrea, dejó entrever que la especulación resulta un condicionante que atenta contra el Estado de Derecho, aunque no se especificó la causa ni tampoco el medio en cuestión. "El Colegio de Magistrados expresa públicamente su profunda preocupación por la publicación periodística que pretende condicionar el accionar del Dr. Benedicto Correa, juez que entiende en una causa con alto contenido mediático", expresaron en la solicitada.

Al mismo tiempo, el comunicado sostuvo: "Las expresiones vertidas respecto a que si un juez resuelve de tal o cual forma puede provocar la iniciación de un jury no habla bien de un Estado de Derecho... Repudiamos todo tipo de manifestaciones que de cualquier modo pretendan interferir en el normal desempeño de sus funciones".

Como respuesta, desde el medio periodístico retrucaron: "En la entidad parece que no entienden que lo que hizo este diario fue reflejar una versión que circula en Tribunales y entre magistrados que, justamente, representan. Inclusive, también circuló que el Colegio no salió en defensa de otros jueces que se han sentido presionados y que llamó la atención que lo hiciera en esta causa en particular".