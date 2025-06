El campo volvió a rechazar las retenciones y le pidió al gobierno la eliminación "definitiva"

“Más allá de los formalismos administrativos, las prórrogas no son la solución. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, las retenciones deben ser eliminadas definitivamente. Ese es el camino”, aseveró el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien junto a sus pares de las cuatro entidades de la mesa de enlace se encontraba reunido este mediodía con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

No obstante, Pino resaltó “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en estos meses, que ha dejado en el bolsillo de los productores más de U$S550 millones, que seguramente están invertidos en el campo, generando una riqueza federal”.

La presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, aseguró: “Desde el momento del anuncio de rebaja temporal de retenciones, y hasta hoy que conocimos este DNU para continuar temporalmente con trigo y cebada, hemos reiterado en todos los ámbitos que estuvimos que los productores necesitamos previsibilidad y alivio impositivo permanente”.

“Habíamos dicho a los funcionarios que para el trigo esa baja debía ser definitiva antes de comenzar la campaña. También para el maíz es necesario porque aún no se terminó la cosecha”, enfatizó.

Al respecto, remarcó que, aún antes de asumir, el gobierno se comprometió a usar el superávit fiscal para bajar impuestos. “La medida implementada hoy hace otra cosa. Nosotros no tenemos dudas de que eliminar las retenciones de manera progresiva y gradual debe ser prioritario”

“Los productores siempre hemos acompañado las necesidades de Argentina, y desde hace años estamos pagando retenciones injustas, que nos llevan cada vez más cerca de la rentabilidad negativa y que no vuelven en obras ni en servicios al interior productivo”, enfatizó.

Sobre eso, acotó: “Ya no se trata de parches temporales sobre un impuesto distorsivo que hemos soportado desde hace más de dos décadas, necesitamos una quita para poder seguir produciendo, que las reglas de juego sean claras y permanentes. Necesitamos tener rentabilidad en un contexto crítico, precios bajos, insumos caros, alquileres altos y retenciones, van en el sentido contrario al incentivo del productor. Por eso, no podemos dejar de preocuparnos ante la omisión de la soja y el maíz en el DNU de hoy”.

En tanto, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) celebraron “la decisión del Gobierno de reducir el pago de derechos de exportación (DEX) al trigo y a la cebada y de sus productos, que se concreta con el decreto 439”.

Además, consideraron que “este es el camino correcto para eliminar distorsiones y alentar a la producción.Y enfatizaron que trabajarán junto a las entidades de productores para lograr la eliminación de todos los derechos de exportación y avanzar en una disminución gradual y consecutiva de los DEX para la soja y de los productos procesados en su complejo agroindustrial exportador, que es el principal generador de divisas del país”, enfatizaron.

La presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, manifestó: “La vuelta de los derechos de exportación para el 1° de julio (para soja. maíz, sorgo y girasol) es el cumplimiento de una medida que se planteó como temporaria desde un primer momento".

No obstante, consideró como “un gesto” que las alícuotas más bajas sigan para el trigo y la cebada en plena implantación de ambos cultivos. “Pero la cuestión es que en el resto de los granos se necesitaría la misma medida para continuar hacia una eliminación definitiva de los derechos de exportación. Porque no hay márgenes ni rentabilidad, y ni hablar en el caso de los que están más lejos de los puertos por una cuestión logística”.

Consultado por TN, el productor autoconvocado de la localidad de Conesa (partido de San Nicolás), Ariel Bianchi, consideró: “Esta es una clara señal de que por este año no se van a tocar las retenciones para el maíz, la soja, el sorgo y el girasol. Solo mantienen esa pequeña rebaja para el trigo, que para el fisco es insignificante”.

Sobre eso, Bianchi enfatizó: “La discusión no es si suben o bajan retenciones, sino que ya hay que eliminarlas. Ya llevamos más de un año y medio de gobierno, estamos por sembrar la tercera campaña para la cual va a recaudar esta administración. El Presidente dijo antes de las elecciones dijo que las retenciones eran un robo e incluso dio una cátedra de como había que reducir el gasto para eliminarlas”.

“Ya no da para más, el campo no lo soporta y los productores ya no pueden seguir viviendo de esta actividad. Es muy difícil producir con políticas agropecuarias que para algunas cosas son liberales y para otras son socialistas. Que sean una cosa o la otra, si no se hace casi imposible”, remarcó.

Por su lado, el productor Patricio Mazzoni opinó: “Celebro que continúen las retenciones más bajas para el trigo y la cebada. No creo que la protesta sea una opción, porque ya sabemos que este gobierno no se maneja en base a reclamos, pero de todas maneras tengo mucha fe en el presidente y su equipo de trabajo”.

El productor, quien se encuentra en plena siembra de trigo en la localidad bonaerense de Pergamino, indicó: “Creo que están haciendo lo mejor posible y confío de que este castigo de las retenciones, como las definió el presidente, se terminen y así podamos trabajar más tranquilos y con mayor tecnología, para producir una mayor cantidad de granos”.