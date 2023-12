El campo en alerta: el Gobierno les podría subir las retenciones

"(El día en que se comunicaron las medidas de urgencia) anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo. Pusimos retenciones a exportaciones, subimos Impuesto País. Me preguntás si estoy contento, no. Pero lo tuvimos que hacer porque la promesa es no gastar más de lo que recaudamos. Van hacer medidas transitorias" había dicho Luis Caputo, ministro de Economía, en una entrevista televisiva.