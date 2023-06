El bloquismo busca no perder lugar en el Congreso y Caselles no va

A 4 días del cierre de candidaturas nacionales, en el bloquismo de San Juan piden conservar lo que tienen hasta ahora, el segundo lugar de la lista para diputados nacionales. En 16 años que llevan como socios del Partido Justicialista, este lugar fue sistemáticamente para Graciela Caselles, que va por su cuarto mandato en el Congreso, pero esta vez la legisladora no figurará en la nómina.

Si bien vienen buscando protagonismo y algunos sectores internos reclaman más independencia, en el partido de la estrella prevén conservar la sociedad con el peronismo. Es decir, que el escenario a esta altura no tiene ninguna certeza. No saben si habrá lista única consensuada entre el uñaquismo y el giojismo o PASO en el frente oficialista de San Juan. De eso dependerá qué lugar podrá tener el PB, pero las aspiraciones sí son claras: quieren la candidatura a segundo diputado nacional.

En el bloquismo son cautelosos respecto del lugar que quieren, porque no llegaron a ningún acuerdo con Uñac todavía, pero esperan que se respete la sociedad que se inició en 2007, impulsada por los entonces líderes del PB, Leopoldo Alfredo Bravo y el del PJ local, José Luis Gioja.

image.png

Uno de los que habla en voz alta del lugar que piden es el diputado chimbero Andrés Chanampa."Creo que hoy el PB está en condiciones de pedir, somos el partido después del PJ que más votos ha sacado dentro de la provincia. En ese camino no vamos a pedir ni más ni menos que es el segundo lugar (de la lista de diputados nacionales)", dijo a Tiempo de San Juan.

Lo que invocan en el partido de la estrella es la cosecha de votos dentro de la línea Vamos San Juan del Frente San Juan por Todos, en las urnas del 14 de mayo último. En esa instancia, se quedaron con dos intendencias, porque retuvieron la de Iglesia con Jorge Espejo a la cabeza, y en Zonda fue electo Juan José Atampiz, hermano del actual jefe comunal Miguel Atampiz. El angaquero Carlos Maza Pezé estuvo muy cerca de repetir. También el PB logró mantener las tres bancas en la Legislatura provincial. Por otro lado, cosecharon 14 concejales en diferentes departamentos.

Quiénes suenan

La danza de nombres es inevitable en todos los partidos en la antesala a las inscripciones de precandidatos para las PASO nacionales que serán en agosto, en las que se definirán los candidatos para las generales de octubre. Especulan que sabrán a último momento si será un nombre de mujer o de hombre el que deban proponer. Es que en las elecciones nacionales hay obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos, desde que en 2017 se cambió el Código Nacional Electoral y subió de 33% a 50% la participación femenina en las listas. Si no hay acuerdo con el giojismo y si el uñaquismo accede a lo que buscan sus socios, dependerá de si el gobernador pone una mujer o un hombre encabezando la nómina de postulantes a la Cámara baja.

Si fuera hombre, el presidente del partido, Luis Rueda, es una de las figuras de alto perfil, pero no será candidato, dijeron desde su entorno, ya que se propone asumir como diputado proporcional provincial en diciembre. Chanampa esgrime estar "muy contento" con el resultado del 14 de mayo -porque no ganó en Chimbas pero en su entorno destacan que contando los de la 9 listas del frente sacó la mitad de los votos, alrededor de 3.200-, pero asegura que no pide nada, aunque tampoco lo descarta. En las legislativas de 2013, el chimbero fue en tercer lugar en la legislativas e incluso tuvo la oportunidad de asumir en el Congreso, porque murió Daniel Tomas y él seguía en la lista, pero decidió quedarse en la Legislatura local.

rueda y andino.jpg

Para este año, fuentes calificadas les dan más chances de figurar al zondino Edgardo "Chango" Sancassani", Alejandro Bravo, Alfredo Nardi, o Alejandro Genest.

Entre las mujeres, que es lo más probable que sea quien deba jugar, hay menos nombres sobre la mesa. La novedad es que, por primera vez, Caselles no va. Así lo afirmó ella consultada por Tiempo de San Juan y lo ratificaron altas fuentes del partido de la estrella. Caselles fue secretaria de Acción Social de la gestión giojista desde 2003 hasta 2007, cuando saltó al Congreso con mandato hasta 2011. Repitió en el cargo de 2011 a 2015, de 2015 a 2019 y ahora está en funciones desde 2019, pero su mandato termina en diciembre de este año. La legisladora, alineada con Sergio Massa, acaba de ser candidata a intendenta de Capital, y si bien su performance no fue muy buena, en el partido de la estrella le reconoce haber colaborado para que la fuerza tenga representación en todas las comunas.

yanzon5.jpg En diciembre de 2011. Sergio Uñac era vicegobernador y puso en funciones a la bloquista Laura Yanzón en el Tribunal de Cuentas.

La que suena con fuerza para candidata a diputada nacional por el PB es la integrante del Tribunal de Cuentas, Laura Yanzón, que ocupa una vocalía en el organismo contralor de las cuentas del Estado desde 2011. También nombran a Laura Adámoli, que es la actual vicepresidenta del partido de la estrella y viuda del fundador de la sociedad con el PB, Leopoldo Bravo. Otros dicen que podría ser una militante de la juventud del bloquismo.

image.png Caselles, Rueda y Adámoli, en una foto reciente.

Según las fuentes, Rueda que es funcionario de confianza del uñaquismo, ya planteó las pretensiones del PB al gobernador, pero quedaron en seguir charlando de acuerdo a lo que se defina nacionalmente.