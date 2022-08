El apoyo más buscado: Cristina y Massa en el Senado

La semana comenzó con la foto más buscada, no sólo por Sergio Massa , sino por cualquier dirigente del Frente de Todos convocado a ocupar un sitio de relevancia.

A un día de su renuncia a la cámara de Diputados, y a dos de la toma de juramento para asumir el cargo, el ex intendente de Tigre fue recibido por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su oficina del Senado Nacional , que se mostró muy sonriente para la foto difundida a través del Twitter de la Cámara alta, que dice: "La presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien asumirá el miércoles como ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación.

https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1554220492663439360 La presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien asumirá el miércoles como ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación. pic.twitter.com/L41NcB6zcz — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 1, 2022

El apoyo de la vicepresidenta era casi un requisito que se exigía en el exterior, y también por parte de jugadores de la economía y la política locales, antes de comenzar cualquier negociación de peso.

Esta muestra de unidad del espacio político, en la que falta el presidente Fernández, aparentemente resignado a ocupar un segundo plano en la alianza gobernante, le facilitará a Massa, afirman en el entorno de Cristina, sus futuras negociaciones ante el mundo inversor y financiero.

“Que no te pregunten `¿tenés el apoyo de Cristina?´ es un alivio, se sacó un peso de encima”, afirmaron desde el Instituto Patria.

En su gira por Estados unidos, la ministra Silvina batalkis, de brevísima gestión al frente de Economía, se preocupaba por resaltar que aseguraba el apoyo vicepresidencial ante cuanto interlocutor se lo pidiera.

Aún no confirmaron si la vicepresidenta irá a la jura de Sergio Massa, cosa que no hizo con ninguno de sus antecesores. De asistir, esto se sabrá recién sobre la hora, confirmando que la reserva y el cuidado con la filtración de datos y jugadas políticas son armas que el kirchnerismo no resigna.