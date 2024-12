El Abarca style con el pavimento; la definición de Peluc sobre una renuncia; y la espera en Seguridad

El silencio uñaquista es ensordecedor. Una facción del círculo íntimo del senador nacional Sergio Uñac está preocupada por mantener el número de diputados que integran el bloque Justicialista, que, pese a ser mayoritario, no logra construir una mayoría en la Legislatura. Otra facción prefiere que Peñaloza siga como defensora. No tanto por el contenido político de su gestión, sino para no entregar el organismo al gobernador Marcelo Orrego.

Como ya se analizó durante la semana, el uñaquismo está ante un escenario perder/perder. Sólo puede optar por un puesto: la Defensoría del Pueblo o una banca en la Cámara. El lunes se sabrá. En el interín, justamente en la ingrata circunstancia del velorio de Quiroga, quedó expuesto un nuevo malestar, ya no sólo del uñaquismo, sino del peronismo en general, con dos figuras del Partido Justicialista: el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, y el diputado y secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello.

Los legisladores del justicialismo mostraron su disconformidad con el albardonero. ¿Por qué? "Orrego le dio unos kilómetros de pavimento y ahora nos da la espalda", dijeron las fuentes. Los caciques del peronismo notaron la ausencia de Abarca en la reunión que hubo el jueves en la sede partidaria, en la que convinieron pedir al gobernador que distribuya el total del Fondo de Emergencia Municipal.

Los compañeros están fastidiados con Abarca, aunque el poder se lo cedió el propio Uñac durante la confección de listas del 2023. El intendente tiene dos votos propios en la Legislatura: su esposa y socia política, Cristina López Valverde, y su diputado departamental, Pedro Albagli. Tiene con qué negociar con el oficialismo. Y las fuentes indicaron que así lo hizo. Golpeó las puertas de Casa de Gobierno y mantuvo reuniones con el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Para los justicialistas, quedó demostrado en la votación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en la que el intendente hizo una jugada para conformar a ambos bandos. López votó en contra, Albagli a favor. La movida puede repetirse cuando haya que votar un nuevo Código Electoral. El peronismo y el orreguismo enviaron sendos proyectos. Abarca puede apoyar ambos.

Otras fuentes, afines al intendente cuestionado, dijeron que la relación de Abarca con Orrego tiene un fundamento histórico. El albardonero fue subsecretario de Acción Social durante la gestión de Jorge Alberto Escobar. En ese momento, reportaba al ministro de Acción Social, Humberto Orrego, el difunto padre de Marcelo. Por eso, hay cierta sintonía. Sin embargo, los peronistas no están convencidos y, off the record, explotaron: "Está contento con el pavimento". "Toda la vida fue oficialista. Fue el más escobarista, el más giojista y el más uñaquista. Ahora veremos", graficaron en relación al estilo Abarca.

En otro orden de cosas, durante la semana el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, tuvo una declaración de alto impacto en una entrevista en Canal 13 de San Juan. "Hay veces que pienso dejar la función", dijo ante los televidentes. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es muy probable. Peluc tuvo reuniones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para hablar sobre el tema. Desde un principio, durante la definición de las candidaturas en el 2023, el sanjuanino había expresado zozobra de ir en la lista. No obstante, hizo caso a la orden de El Jefe y quedó como diputado.

Ahora Peluc quiere darle paso a la juventud. Es el discurso que emanó desde la sede de Acción por una Democracia Nueva, en avenida Libertador. "Pedimos renovación y podemos dar el ejemplo", aseguraron. Principalmente porque una de las críticas más fuertes que harán durante la campaña del 2025 está centrada en los privilegios de la "casta sanjuanina". Hay una fecha límite para saber si Peluc continuará como diputado o no: febrero. El segundo mes del año que viene será vital para el reordenamiento del Gabinete del Presidente.

El jueves a la noche, Milei tuvo una reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos. Los funcionarios repasaron los temas de gestión y analizaron los próximos pasos del Gobierno, al tiempo que hicieron un balance sobre el primer año de gestión. El Presidente anunció que el mes clave para la reorganización será, justamente, febrero. Aunque el mes sea el mismo y no necesariamente implique causalidad, en Buenos Aires ya se habla de ingresos y egresos al Gabinete.

De momento, desde el entorno del diputado sanjuanino, sólo se limitaron a decir que la renuncia es algo "para pensar" y que, en caso de hacerla efectiva, "la banca quedará en buenas manos", en alusión al joven Darío Peña.

Finalmente, pero no menos importante, está la cuestión de la Secretaría de Seguridad en la provincia. El 15 de noviembre, Orrego echó al entonces secretario Gustavo Sánchez. Si bien no hubo una explicación oficial de los motivos del desplazamiento, los trascendidos aludieron a la disputa con la Jefatura de Policía y a las influencias que pudo haber ejercido para que no aparten a ciertos efectivos policiales que debían ser apartados.

Desde el mismo 15 de noviembre, la subsecretaria Sandra Chamorro quedó a cargo de la Secretaría. El gobernador dijo que está haciendo un "muy buen trabajo" y que, aunque ya tiene en mente el nombre del reemplazo de Sánchez, no tiene apuro por el nombramiento. En su momento sonó un exfuncionario para el puesto. Trascendió el nombre del exsubsecretario de Seguridad, Mauricio Solano, que estuvo al frente de la cartera en el 2013. En ese momento, era jefe de asesores del ministro de Gobierno Adrián Cuevas. No obstante, fuentes oficiales de Casa de Gobierno desmintieron la versión. "No es así. Hay varios nombres inventados". Algunos rumores más recientes indicaron que Chamorro será ascendida.