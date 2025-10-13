lunes 13 de octubre 2025

Crimen

Doble femicidio: Hallaron un cuerpo desmembrado, mientras buscan al chofer desaparecido

Martín Sebastián Palacios es el remisero que fue contactado por Pablo Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. La Policía trabaja en el lugar para identificar el cadáver.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía intenta identificar el cuerpo que fue encontrado en Concordia, mientras avanza la búsqueda del chofer que desapareció luego de haberse encontrado con el principal sospechoso del doble crimen en Córdoba.

Fuentes policiales confirmaron que al cadáver le faltan los brazos y la cabeza. Esto complica la identificación, ya que las autoridades buscan saber si es Martín Sebastián Palacios.

image

Palacios es el remisero que fue contactado por Pablo Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba y que está desaparecido desde ese momento.

En ese contexto, el auto Toyota Corolla blanco de Palacios fue encontrado totalmente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron a Laurta bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderle fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo el acusado llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

Hubo una secuencia que llamó la atención de los investigadores: Laurta y Palacios se saludaron con un beso. Esto plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano, y ese vínculo es investigado por estas horas.

Luego del afectuoso saludo, el chofer le abrió el baúl del auto para que guardara las cosas el presunto femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La imagen de la cámara de seguridad termina ahí, pero los investigadores pudieron establecer parte del recorrido que hicieron.

Así fue el camino que hicieron el sospechoso y el remisero

La noche del 8 de octubre, Palacios avisó que tenía un "traslado ejecutivo" hacia Córdoba con su auto. Desde aquella noche, el oriundo de San Salvador, Entre Ríos, no volvió a comunicarse con su familia.

Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

El incendio provocó un desastre en la zona y obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona, y causó la pérdida total de 14 vehículos que estaban estacionados.

En el lugar trabajaron equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, del Etac, Defensa Civil y bomberos de distintas regionales.

La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba, lugar adonde vivía su expareja con su hijo.

