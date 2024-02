DNU y alquileres: la Justicia falló contra de los inquilinos

El juez Damián Ventura, titular del Juzgado Civil N° 53, rechazó dos medidas cautelares que habían sido solicitadas en las últimas semanas contra la eliminación de la Ley de Alquileres prevista en el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier MIlei. El magistrado analizó los recursos que habían solicitado la organización Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por un Hogar en Argentina para anular el apartado que suspende la aplicación de la ley de alquileres dentro del decreto desregulador del Presidente. Desde inquilinos adelantaron que apelarán la medida en los próximos días, luego de que el juez "entendiera que no hay conflicto, que el DNU no afecta y que no hay nada que la Justicia tenga que hacer al respecto".