Diputados sanjuaninos del PJ se expresaron en contra del veto al financiamiento universitario

La orreguista que votó contra el veto de Milei dice que no cree que se corte el diálogo de San Juan con Nación

En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación se dio un hecho inédito con el voto de las dos diputadas sanjuaninas que le responden a Marcelo Orrego, Nancy Picón y María Moreno, que apoyaron el financiamiento a universidades y no acompañaron a Javier Milei en el veto. Finalmente el presidente consiguió blindar su medida para recortar fondos educativos y así como se especula con que el macrismo que fue fundamental para que gane el veto tendrá algún rédito, también surge el interrogante sobre si habrá castigos para los sectores que estuvieron en contra, como es el caso de las orreguistas.

Picón habló este jueves sobre cómo ve después de esta votación la relación entre Nación y San Juan y dijo que no cree que haya a futuro represalias del libertario y aclaró que tampoco el voto de ella y su par fueron en ese sentido, es decir, en respuesta a que Nación no está cumpliendo con las obras que prometió fondear para la provincia.

De los seis diputados nacionales por San Juan, el único que votó a favor del veto al financiamiento universitario es el libertario José Peluc. Además de Picón y Moreno, rechazaron el veto los justicialistas Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica.

¿Siente que Milei es un presidente que "va a pisar la manguera"?, fue la consulta a Picón en una entrevista en Radio Sarmiento y Picón espetó que Nación ya mismo no está cumpliendo con lo que prometió a San Juan en obras antes de la votación de la Ley Bases, a la que el orreguismo acompañó con su voto en la Cámara baja.

"Los fondos que vienen de Nación son los fondos que corresponden por coparticipación. Y que no hay duda que el gobernador Marcelo Orrego ha sabido usar de la manera más eficaz y eficiente posible, a tal punto que hemos logrado ser la primera provincia que vuelva con la obra pública. Desde ese lugar, esos fondos están asegurados. El resto que han prometido obras, pero todos sabemos que el mismo presidente ha salido a decir que la obra pública está parada. Así que, si es cierto que se prometieron algunas obras, esas obras tampoco están en el presupuesto, pero no están solo las de San Juan", sostuvo la diputada.

No obstante, analizó que el orreguismo es dialoguista. "Si hay algo que caracteriza a este gobernador es el diálogo. Lo dijo él en su momento, 'voy a trabajar con el presidente que sea, por el bien de San Juan. Nosotros cuando dicen, bueno, son una oposición dialoguista o que colaboran, la verdad que para mí no es un insulto, al contrario".

Picón fue enfática: "Nosotros tenemos que colaborar en que ese país salga del desastre en el que está. Lo haremos de a poco, habrá un momento en que no vamos a acompañar porque entendemos que no hay que hacerlo, pero no quiere decir que estamos en contra del Gobierno de Javier Milei. Ellos lo tienen claro. Estamos a favor de que le vaya muy bien, porque es la única manera que le vaya bien a todos los argentinos".

Y advirtió: "Esto que quede claro, no es un voto, bueno, no estás cumpliendo, te voto en contra. No, no, no. Este fue un voto desde las fibras más íntimas de nosotros como sanjuaninos en la tierra de Sarmiento, con la convicción de que así debía ser, y en mi caso particular, como lo dije ayer, no sólo como hija de la universidad y como docente en algún momento de la universidad, sino como madre de la universidad".