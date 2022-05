Diputados: el proyecto de fomento a la construcción mostró otra grieta en juntos por el Cambio

El régimen de fomento a la construcción era impulsado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y por el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. La iniciativa busca promover el desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina.

En ese sentido, prevé beneficios tributarios para el sector de la construcción, entre ellos, el blanqueo de fondos en el exterior no declarados que se podrán repatriar para proyectos inmobiliarios a realizarse en el país.

Este punto es el que llevó a Juntos por el Cambio a votar en forma dividida. Desde la Coalición Cívica habían adelantado que no votarían a favor de ningún tipo de “blanqueo” de activos radicados en el exterior. Minutos antes de las 17.30, el bloque que comanda Juan Manuel López optó por el rechazo.

En la misma línea, el bloque de la UCR se abstuvo mayoritariamente ya que no quería "sentar precedentes" en favor de algún tipo de blanqueo. Especialmente a raíz de la discusión que se está dando en el Senado en torno a la conformación de un fondo especial para pagarle al FMI.

Según pudo saber Infobae, varios diputados del bloque liderado por Negri preferían votar en contra pero optaron por la abstención debido a que el PRO impulsaba la iniciativa.

“Aparece esta nueva oportunidad que es generar un blanqueo. Si no tenemos crédito, falta la otra pata, si no, no vamos a tener a quién vender las viviendas. Tenemos que trabajar en el sistema financiero y crediticio. Las soluciones de fondo están muy lejanas, tenemos que volver a la inflación de un dígito y el fomento del crédito. Y no vamos a tener ninguna necesidad de un blanqueo”, dijo el radical Julio Cobos.

En un tono mucho más duro, el jefe del bloque Evolución, Rodrigo De Loredo, ironizó que “con tanto blanqueo el Congreso parece un centro odontológico”, en relación al proyecto que impulsa el kirchnerismo en el Senado.

Sin embargo, explicó que su bloque se abstuvo porque “está gobernando el Frente de Todos”. “Si ustedes creen que esto va a dinamizar la economía, van a contar con nuestra abstención”, resumió. Tras su intervención, Sergio Massa le recordó que no es un proyecto del Gobierno sino de dos diputados, él y Ritondo.

"Vamos por tres blanqueos en estos últimos años e infinidad de moratorias. No puede ser que estemos todos los días inventando impuestos y blanqueos", agregó Ricardo López Murphy.

Desde la bancada del PRO, Victoria Morales Gorleri, señaló: “Hay una clara situación de nuestro país donde la retracción del sector de la construcción es evidente y esto perjudica a miles de familias que no están encontrando respuesta al derecho de poder acceder a una vivienda. Estamos convencidos que esta ley es un paso hacia adelante”.