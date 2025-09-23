martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Diputados del peronismo advirtieron que la nueva deuda debe ser aprobada por el Congreso

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron una nota a propósito de la información que da cuenta sobre un inminente aporte financiero de los Estados Unidos al gobierno de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con Máximo Kirchner a la cabeza, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria también presentó un proyecto de resolución para remarcar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde aclararon la facultad del Poder Legislativo sobre contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, el arreglo del pago de la deuda exterior de la Nación y la aprobación de tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales.

Lee además
el mensaje del gobierno de estados unidos: estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a argentina
Escenario económico

El mensaje del gobierno de Estados Unidos: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina"
el respaldo de estados unidos a javier milei se sintio en los mercados y el riesgo pais bajo de los 1.000 puntos
Reacciones financieras

El respaldo de Estados Unidos a Javier Milei se sintió en los mercados y el riesgo país bajó de los 1.000 puntos

La iniciativa firmada por el espectro kirchnerista dentro de Unión por la Patria le exige al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central que someta a la consideración de ambas cámaras del Congreso cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América, adjuntando el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento.

Así las cosas, el texto establece la reafirmación de que todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación “es nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.

Cabe recordar a comienzos del 2022, el diputado nacional Máximo Kirchner había renunciado a la presidencia del bloque del Frente de Todos en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevaron adelante el exministro de Economía, Martín Guzmán, en la presidencia de Alberto Fernández.

En esa línea, Kirchner sostuvo que "la crisis se agrava al considerar la política de confrontación abierta instaurada por Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, que incluye declaraciones ofensivas y decisiones unilaterales que vulneran la institucionalidad democrática y se materializa en la ausencia de un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso durante los últimos dos años y en la falta de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo".

“La suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”, explicó el diputado en los fundamentos del proyecto de resolución.

image

El proyecto fundamenta, además, que cualquier empréstito o tratado internacional requiere la aprobación del Congreso, según los artículos 75 incisos 4, 7 y 22 de la Constitución Nacional. Diversos juristas citados en los fundamentos refuerzan que "estas atribuciones no son delegables" y que su incumplimiento genera nulidad absoluta. También se mencionan leyes específicas como la 24.156 y la 27.612, que exigen autorización legislativa para operaciones de crédito público.

El proyecto de resolución está encabezado por Máximo Kirchner y lleva las firmas de Constanza Alonso, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Agustina Propato, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Natalia Zaracho.

Seguí leyendo

Orrego confirmó que el Gobierno nacional abonó una parte de los fondos para la Ruta 40 Sur

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

El éxodo de concejales bloquistas al orreguismo: se suma Caucete y 25 de Mayo a Valle Fértil

Mauricio Macri reapareció para apoyar al gobierno de Javier Milei: "A disposición"

No hay más tiempo: cuándo se conocerá la terna para Fiscal General

Cómo ayudaría Donald Trump a Javier Milei, según The Wall Street Journal

Expectativa en San Juan por el proyecto de reforma del ENARD

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la reunion con trump, un medio nacional aseguro que milei dara de baja el radiotelescopio chino de calingasta
Impacto local

Tras la reunión con Trump, un medio nacional aseguró que Milei dará de baja el Radiotelescopio chino de Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan
Análisis

Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional
Declaraciones

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel
Control de acusación

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel