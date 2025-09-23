Diputados del peronismo advirtieron que la nueva deuda debe ser aprobada por el Congreso

Con Máximo Kirchner a la cabeza, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria también presentó un proyecto de resolución para remarcar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde aclararon la facultad del Poder Legislativo sobre contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, el arreglo del pago de la deuda exterior de la Nación y la aprobación de tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales.

La iniciativa firmada por el espectro kirchnerista dentro de Unión por la Patria le exige al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central que someta a la consideración de ambas cámaras del Congreso cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América, adjuntando el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento.

Así las cosas, el texto establece la reafirmación de que todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación “es nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.

Cabe recordar a comienzos del 2022, el diputado nacional Máximo Kirchner había renunciado a la presidencia del bloque del Frente de Todos en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevaron adelante el exministro de Economía, Martín Guzmán, en la presidencia de Alberto Fernández.

En esa línea, Kirchner sostuvo que "la crisis se agrava al considerar la política de confrontación abierta instaurada por Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, que incluye declaraciones ofensivas y decisiones unilaterales que vulneran la institucionalidad democrática y se materializa en la ausencia de un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso durante los últimos dos años y en la falta de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo".

“La suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”, explicó el diputado en los fundamentos del proyecto de resolución.

El proyecto fundamenta, además, que cualquier empréstito o tratado internacional requiere la aprobación del Congreso, según los artículos 75 incisos 4, 7 y 22 de la Constitución Nacional. Diversos juristas citados en los fundamentos refuerzan que "estas atribuciones no son delegables" y que su incumplimiento genera nulidad absoluta. También se mencionan leyes específicas como la 24.156 y la 27.612, que exigen autorización legislativa para operaciones de crédito público.

El proyecto de resolución está encabezado por Máximo Kirchner y lleva las firmas de Constanza Alonso, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Agustina Propato, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Natalia Zaracho.