Diputado cordobesista pidió que Javier Milei "no use el Twitter" hasta que se vote la Ley de Bases

“Sería bueno que el presidente no utilice Twitter hasta la sesión, porque estaría bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley” , recomendó este jueves el diputado Oscar Agost Carreño , atento de las “salidas” que suele tener Javier Milei hacia el Congreso y, horas después de lo que expresó en la cena de la Fundación Libertad, cuando lanzó: “Tiren la ley Bases, hagan lo que quieran, total con esto, digamos con el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política”.

“¿Con quién discutieron?”, tiró ofuscada fuera de micrófono Myriam Bregman, jefa del Frente de Izquierda. “Con nosotros”, respondió el legislador de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto.

Y continuó: “Resulta extraño que el presidente pida un pacto (por el Pacto de Mayo), que mande a sus funcionarios a que negocien con tanto esfuerzo y que después diga en un discurso que no le importa que tiren la ley. La verdad que es raro, porque los funcionarios vienen, discuten y se los ve muy preocupados para que esta ley no se caiga. No sé si se refería a sus funcionarios o a nosotros”.