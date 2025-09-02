Día de la Industria: Victoria Villarruel visitó una importante fábrica y hubo tensión con los trabajadores

En un contexto de crisis industrial y laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó hoy la planta de neumáticos FATE, un evento que fue recibido con fuerte repudio por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y que puso de manifiesto el grave deterioro que atraviesa la industria nacional a raíz de las políticas pro importación del gobierno nacional.

La visita, realizada en el marco del Día de la Industria Nacional, fue calificada por los trabajadores como una "verdadera provocación". FATE, al igual que las multinacionales Bridgestone y Pirelli, ha visto su producción reducida a la mitad , e incluso ha decidido mudar sus inversiones a otro tipo de actividad o reemplazar mano de obra argentina por neumáticos importados. Esta situación se atribuye directamente al "aumento exorbitante de neumáticos importados" , principalmente de China y Brasil, que han inundado el mercado local tras la baja de aranceles implementada por la gestión libertaria. Los delegados de SUTNA en FATE acusaron que la visita de Villarruel se da "en momentos en los cuales su gobierno habilita importaciones indiscriminadas que son utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones".

En el Día de la Industria, visité la planta industrial de FATE, en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. Agradezco el recibimiento del presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y de todo su equipo directivo. Me comentaron acerca de la actualidad de la… pic.twitter.com/DbZKFvly0B

SUTNA entregó a la vicepresidenta una carta que plasma el malestar por la "crisis salarial, reducción del personal y los convenios laborales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VVNoticiasArg/status/1962977210371080552&partner=&hide_thread=false La respuesta de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel @VickyVillarruel a los reclamos del sindicalista Alejandro Crespo, de quien recibió una carta con demandas laborales, en la planta industrial de neumáticos Fate, hoy en Victoria, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/6K1c5d11sP — VV Noticias (@VVNoticiasArg) September 2, 2025

En FATE, los trabajadores se encuentran en conflicto desde abril, enfrentando "salarios congelados y despidos".

El sector ha experimentado un "derrotero de retiros voluntarios, suspensiones y despidos en las grandes fábricas". Por ejemplo, Pirelli llegó a detener su producción durante una semana debido al exceso de stock de neumáticos sin vender.

El sindicato sostiene que "los despidos y las desvinculaciones han generado el daño suficiente en la moral obrera para poder implementar cambios a la baja impensados en cualquier otro momento".

El panorama se agrava con lo que los trabajadores denominan un "macabro plan general" que incluye "el aumento exponencial de la represión y la persecución, la modificación de leyes ilegalmente para recortar derechos obreros y así su capacidad de defensa". En este contexto, la visita de Villarruel es particularmente significativa, ya que fue ella quien "desempatara la votación a favor de la aprobación de la anti-obrera 'Ley Bases'", una normativa que los trabajadores asocian directamente con la profundización de la crisis laboral.

Frente a este escenario, SUTNA reafirma su postura: "venimos de una importante victoria en Córdoba y estamos de pie y en lucha por la reincorporación de cada compañero, sosteniendo en forma irrenunciable la defensa del poder adquisitivo, rechazando cualquier cambio negativo en el convenio colectivo". El mensaje es claro: "Los trabajadores somos los verdaderos afectados por las importaciones indiscriminadas. La clase obrera debe intervenir en forma directa sobre ese control en defensa propia".