Día clave en la causa por el ataque a Cristina: declara la novia del acusado y podría complicarlo

Brenda Uliarte , la joven novia de Fernando Sabag Montiel , será indagada este martes acusada por su participación en el intento de homicidio de Cristina Kirchner . Por lo pronto, su detención se ordenó en la noche del domingo cuando se comprobó que estuvo con Sabag Montiel en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vive la ex presidenta, en la noche del ataque, y escapó en el tumulto, según lo comprobaron los análisis de las cámaras de seguridad. Habrá que ver si elige declarar o prefiere el silencio, como lo hizo su pareja. Pero está claro que su estrategia podía ser acusar a Sabag Montiel . ¿Por qué? Porque el defensor oficial Juan Martín Hermida, que representa al acusado, se entrevistó con ella y se excusó de intervenir. Fuentes judiciales explicaron a Infobae que hay “intereses contrapuestos” entre ambos.

Así se le informó a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo de cara a la indagatoria que le tomarán a la joven de 23 años. El abogado será el defensor oficial Gustavo Kollman, que aún no se entrevistó con la implicada para informarse del caso. “Nosotros no tuvimos nada que ver”, dijo Uliarte en una nota dada el viernes pasado a Telefé cuando se presentó como “Ámbar”, el nombre que usa como perfil de sus redes sociales. En esa nota contó que hacía dos días que no veía a Sabag Montiel, pero luego se determinó que el día anterior había estado con él en la esquina del edificio de la Vicepresidenta.