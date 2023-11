Deuda por obras: cuántos millones de pesos deberá reclamar Orrego a Milei

image.png

¿Qué queda pedirle a Milei para después del 10? "Va a quedar de todo un poco, pero yo creo que va a quedar de cosas realizadas y concretas en el orden de los 6.000 millones, 5.000, 6.000 millones seguramente van a quedar para que terminen de gestionarlo", aseguró el ministro uñaquista.

"En Nación, dado este cambio que ha habido y que haya ganado Milei, tampoco están gestionando mucho, todos están pensando en hacer la transición, así que está costando y la verdad que dentro de todo, eso es lo único que tiene razón Milei, no hay dinero", se lamentó el funcionario sanjuanino.

El ministro detalló sobre la deuda nacional con San Juan que "en realidad el número final puede llegar a ser casi el mismo, lo que pasa es que se divide entre lo que nos pueden o lo que nos podrían devolver en forma inmediata y otras cosas que están en vía de concretarse y que a futuro nos puedan devolver. De esos hoy tenemos concretos alrededor de 2.300 millones de ENOHSA, de los cuales ellos reconocen 800.000 y lo demás todavía no lo reconocen porque no lo aprueban, pero nosotros ya lo hemos pagado, para nosotros ya es deuda, son certificados abonados".

También dijo: "tenemos en Vialidad cerca de 700 millones que han sido pagados de la Ruta 40 norte, esos 700 hoy desde el momento que se pagaron a la fecha deben ser cerca de 2.000, pero ni los 700 hemos tenido la oportunidad de que nos los reintegren".

Sobre deuda de viviendas, consignó que "estamos en una situación en la que se ha ido achicando, es la única repartición nacional que nos ha venido aportando periódicamente, todas las semanas nos dan alguna parte de los fondos, pero en realidad nos están dando los fondos de lo que estamos pagando".

La semana pasada, Ortíz Andino estuvo reunido con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Y se espera que antes de dejar la gestión Alberto Fernández lleguen importantes pagos a San Juan. Sobre lo acordado, el sanjuanino precisó que "quedó Maggiotti con el gobernador Uñac en que iban a mandarnos en estas dos últimas semanas algún aporte importante, lo están realizando y los 49 barrios que más o menos están divididos en un 50% financiamiento nacional, 50 provincial, tenemos esperanza de que continúen financiándolos para que se logre terminarlo, porque hay mucha gente que ya está esperanzada, muchos de esos barrios ya están involucrados en los sorteos que hemos hecho, así que esperemos que estos dichos de Milei, que ya los ha cambiado un poco, sean así y que las obras en ejecución las continúan".

¿Hay obras que están paradas?

Esta semana desde la UOCRA local salieron a quejarse porque en los últimos 60 días el sector perdió 3.000 puestos de trabajo. En este marco, Ortíz habló del estado de las obras estratégicas en San Juan.

"El Acueducto Gran Tulúm gran parte se ha completado, un poco está parado porque falta equipamiento que es importado para la planta potabilizadora. Está el tema del túnel de Zonda que hasta que no lo terminemos no vamos a poder completarlo, el túnel está con una reducción y estamos negociando un nuevo plan de trabajo porque no consiguen la aprobación de la SIRA ni la SIRACE, se han quedado ya sin repuestos en varios equipos y no pueden seguir trabajando, así que se van a trabajar fundamentalmente los accesos en los próximos meses esperando una solución definitiva a ese tema".

¿Por qué consideran que las obras financiadas con fondos del BID están aseguradas si es un crédito que tiene que devolver Argentina y Milei puede llegar a decir que no? El ministro dijo que confían en que siguen estas obras del BID en San Juan: "No, sería imposible porque el crédito es muy blando, porque hay compromisos internacionales ya tomados porque va a tener que devolver y pagar los intereses correspondientes porque ya en su momento el BID congeló esa parte y no se la dio a otros a lo mejor, así que en ese sentido no se va a meter y las obras del BID van a continuar adelante". Incluso dijo que "creo que van a tender a aumentarse porque es la única forma de hacer ciertas obras públicas sin que esté por medio del privado. Con este tema de la construcción a la chilena que no lo van a poder implementar en forma inmediata, así que los préstamos internacionales que son blandos son los que van a darnos una mano porque además entran billetes verdes con cada uno de esos préstamos".

El BID financia actualmente el túnel de Zonda y la Ruta 40 sur, en la sección II (desde Tres Esquinas a Cochagual) y tiene comprometida la sección III (desde Cochagual a Calle 8) que está pronto a licitarse.

Las obras clave de San Juan que se salvan y las que están en peligro

Hay obras que se salvarían de la medida drástica de Milei y otras que no, si aplica el desfinanciamiento a la obra pública. "Nosotros entendemos que El Tambolar no debería correr peligro, a pesar de que falta firmar un par de convenios debe de continuar con el financiamiento de esa obra. Y las obras del túnel (de Zonda) y de las rutas no tendrían problema", citó Ortíz.

Sobre las que corren peligro, el ministro aseguró que "creo que van a ser problemáticos otros tipos de financiamiento, teníamos tres escuelas técnicas para llevar adelante, que no se han iniciado, yo creo que esas sí las van a parar ellos, teníamos tres licitaciones hechas de ENOHSA, o sea, con fondos de ENOHSA, pero con OSSE, las van a parar, porque ahí el comitente es la Provincia, y ellos ponen una cláusula que aportarán el financiamiento. En función de las disponibilidades que tengan, por lo tanto va a decir que no tienen y la provincia se va a tener que hacer cargo, yo creo que esas obras no se van a poder ni siquiera empezar".

Modelo a la chilena "inaplicable"

El ministro de Uñac también analizó la propuesta de Milei de aplicar en el manejo de la obra pública la fórmula chilena, con participación de fondos privados. Para el sanjuanino es "inaplicable".

"Difícilmente, ni las provincias ni los municipios van a tener los recursos para llevarlo adelante, ni el tipo de obra, ni es aplicable a todos los tipos de obra, esto es muy concreto. El modelo chileno fue un éxito importante en las autopistas, autopistas que ingresaban y cruzaban todo Santiago, ahí anduvo muy bien, posteriormente en la autopista, la única autopista que tienen de sur a norte, que para ir de cualquier lugar de Chile a otro tienen que ir por ese lugar, entonces tenía un peaje asegurado, les ha ido más o menos bien en el tema de hospitales, pero vivienda va a ser muy difícil. Ya hay sector privado que está en vivienda, pero la vivienda social no la puede hacer un privado".

Agregó que "ya se intentó acá hacer las PPP y no funcionaron en absoluto, tiene que haber primero una estabilidad muy grande del país, porque cualquier privado no tiene los fondos para hacerlo, tiene que salir a buscar un banco que le financie la obra, y esa tasa es la que le va a cobrar a los usuarios después, entonces la tasa tiene que se baja, para eso tiene que haber una verdadera estabilidad en el país para poder llevarlo adelante, como lo tuvieron los chilenos en su momento. Es inaplicable hoy día".

El pago a empresarios

El Gobierno de San Juan se comprometió oportunamente con los empresarios locales de la construcción a pagarles hasta el mes de octubre. Ortíz dijo que "estamos casi cumpliéndolo, y es que no han llegado los papeles, los papeles en muchos casos se han demorado, hubo algún problema con crédito, nosotros vamos a tratar de seguir hasta el mismo jueves 7 de diciembre pagando. Ya hemos pagado en varias obras octubre, algunas todavía debemos en julio-agosto, porque los papeles lo han demorado, y están llegando y estamos pagando en lo posible todo lo que podamos", aseguró.