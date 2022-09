Desestimaron la causa en su contra, pero Enzo Cornejo dice que su familia vive insegura

"Lamento no haber tenido la oportunidad de hacer mi descargo correspondiente, me puse a disposición de la Justicia, tuve intenciones de hacer una presentación espontánea, tengo la responsabilidad como figura pública, y por tranquilidad a mi familia, el daño es muy grande, mis hijas este último tiempo tomaron mayores medidas de seguridad, es lamentable cuando se meten con tu familia, duele", dijo a Tiempo de San Juan el diputado nacional y presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo. Las declaraciones se dan cuando se conoció que la Justicia acaba de desestimar la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que había presentado hace dos semanas el también macrista, Mario Enrique Ortiz.

También destacó Cornejo que "siempre conté con gran apoyo del PRO y de todo el equipo de JxC tanto nacional y provincial, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y eso es valorable, demuestra que estas haciendo las cosas bien".

Y concluyó: "tenemos que terminar con las falsas denuncias, es lamentable que ante la falta de capacidad y trabajo se busque ensuciar a una persona para salir victorioso, es triste y preocupante, son las mañas de la vieja política que se deben terminar."

El fiscal dio sus razones y advirtió por las movidas políticas

Iván Grassi, el fiscal que tuvo a su cargo la investigación, explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a desestimar la denuncia contra Cornejo por presunto enriquecimiento ilícito.

"El Ministerio Público Fiscal en esta Unidad Fiscal de Delitos Especiales ha llegado a la conclusión de que se debe desestimar la denuncia por no reunir los requisitos básicos para estar ante una investigación delictiva. Lo denunciado con la prueba aportada no reúne mínimamente los requisitos de ninguna figura penal, mucho menos para Enriquecimiento Ilícito o Evasión", analizó el fiscal, en diálogo con Canal 13 San Juan este miércoles.

También el fiscal remarcó que cualquier persona está en todo su derecho de denunciar pero que el Ministerio Público Fiscal no se va a prestar para formar parte de ninguna jugada política.

"Por supuesto que se puede hacer otra denuncia, no hay ningún inconveniente con esto. Lo que se ha concluido es que lo denunciado, mínimamente no reúne las características de denunciarse un hecho delictivo. El Ministerio Público Fiscal no se va a prestar a dilucidar contiendas o cuestiones que sean ajenas a lo jurídicamente delictivo. Todas aquellas cuestiones que sean políticas, no importa el partido que sea, deben resolverse en el lugar que corresponde", declaró Grassi.