Denuncian al líder del PRO local por enriquecimiento ilícito

Judiciales Código de ética: por qué el Ejecutivo echó a un funcionario denunciado por violento y la Justicia no

El denunciante asegura que Cornejo "ha tenido un cambio ostensible en su nivel de vida" desde que fue director del ENACOM, hasta la actualidad que es diputado provincial y presidente del PRO local. Agregó que es "fácil deducir" el hecho, por ejemplo mediante la compra de un inmueble valuado en 30 millones de pesos cuando el funcionario cobraba $50 mil. "No podría haberse adquirido con propios recursos, se observa que el denunciado y su familia tienen un nivel de vida elevado con viajes y vacaciones en el exterior y vehículos nuevos", dice el escrito.

En diálogo con Canal 13 San Juan, el denunciante este jueves aseguró que llegó a la Justicia ahora pero previamente intentó hacer estos planteos dentro del PRO al propio Cornejo, y que este último "se paró y se fue". Agregó, sin dar nombres, que otros afiliados están de acuerdo con la presentación, sin embargo el único firmante es él.

En los antecedentes se consigna que Cornejo no rindió fondos pertenecientes al partido PRO, denuncia que oportunamente hizo Eugenia Raverta, correspondiente a los manejos de dinero entre el año 2015-2019. El denunciante incluso ofreció de testigo a Raverta en la causa y solicitó que se realicen los peritajes correspondientes con tasaciones al inmueble mencionado.

La denuncia se suma a los cuestionamientos partidarios que hizo el abogado Fabricio Fachinetti, quien en Canal 13 San Juan, aseguró que Enzo Cornejo como presidente del PRO impide afiliaciones y no realizó como corresponde el llamado a elecciones de autoridades del partido.

El descargo de Cornejo

En rueda de prensa, en ocasión de la visita de Rodríguez Larreta, Cornejo negó responsabilidades sobre lo que denuncia Ortíz. El denunciado aseguró que se enteró por los medios de comunicación sobre la denuncia y opinó que "son cuestiones que no llevan a solucionar los problemas de los sanjuaninos". También calificó a Ortíz como "persona de la vieja política"

"Voy a actuar con la verdad, lo vamos a colocar en manos de abogados. No tengo nada que ocultar. Somos personas que podemos demostrar donde vivimos y donde estamos, tengo un vehículo... La casa de Zonda numero 30, puedo mostrar dónde vivo", se defendió el diputado.

También aseguró que "lo tomo con mucha tristeza no se puede decir cosas que no son" a la vez que calificó de "sospechoso" que se dé a conocer la denuncia justo cuando llega a San Juan el Jefe de Gobierno porteño y que "siempre pasan estas cosas con personajes que no tienen actividad política, ¿dónde lo vieron a Ortiz estos últimos diez años?".

Por último, el presidente del PRO local dijo que el denunciante "presente las pruebas donde las tenga que presentar. En esto no solo esta el futuro de mis hijos sino el de los hijos de todos. La gran interna que tenemos es contra el kirchnerismo".