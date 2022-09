Contundente respaldo de la cúpula del Pro a Enzo Cornejo, denunciado por enriquecimiento ilícito

Enzo Cornejo estuvo con el ex presidente Mauricio Macri la semana pasada.

La acusación de Ortiz hacia Cornejo no es una novedad. Durante 2021, durante el periodo electoral, recibió dardos de sectores que son refractarios a su conducción. La ex concejal de Capital, María Eugenia Raverta, reclamó ante el Tribunal de Disciplina partidario que expliquen qué pasó con los fondos que aportó para la campaña de 2017 y 2019. También, afiliados al Pro, pero que hoy militan en Consenso Ischigualasto, como Fernando Patinella y Hugo Ramírez cuestionaron la legalidad del mandato, pues entienden que venció en marzo, y no en diciembre, como asegura el presidente. Cuestionamiento que comparte a vicepresidente, Gimena Martinazzo.