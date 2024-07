Desde el EMICAR salieron con los tapones de punta contra el proyecto para eliminar "el curro" de las licencias de conducir

La legisladora propuso que “las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias”.

image.png

"Quería definir tanto desconocimiento y no sabía cómo hacerlo. La verdad que abordar esto de una manera tan simplista, tan reduccionista, donde no se consideran múltiples factores de la seguridad real, múltiples factores a la hora de una persona cuando tiene que conducir", se quejó el empresario este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Opinó el empresario que "el mundo está intentando incrementar los controles a través de la tecnología, incrementar el control de la parte psicofísica, los conductores, justamente para asegurarnos que quienes compartimos la vida pública realmente tienen condiciones. Aumentar los controles de la policía. Siempre nos comportamos de acuerdo a como nos controlan. En San Juan a lo mejor circulamos de una manera y si vamos a otro país como Chile, que se controla, somos mucho mejores".

Además, González aseguró que "la idea es controlar, la idea es asegurarnos de que las cosas están bien. Y cuando una persona desconoce todo esto y lo hace de una manera con tanta negligencia y responsabilidad, es lo que dice, en definitiva termina bajando el concepto de concientización vial, inclusive. Porque minimizás esto, de alguna manera ofreciéndole a la gente menos costos".

Incluso, el empresario se lamentó que "el curro no son las instituciones. El curro no son los centros de emisores. El curro muchas veces son las personas que forman parte de esos centros. Entonces, es lo que tenemos que ocupar ahora y lograr que estos centros emisores que conocen la normativa de tránsito, que conocen los protocolos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no otorguen la licencia de conducción a quienes no corresponden".

A la par, González dijo que "San Juan es un ejemplo a nivel nacional. Tiene un centro de emisor certificado de normas de calidad, tiene un centro de emisor auditado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por el Gobierno de la Provincia. Entonces, de golpe decir, bueno, vamos a cambiar todo para que un médico una tarde extienda un certificado para que lo subas a la web y tengas la licencia de conducir".

image.png

Para el gerente de EMICAR "no se trata de burocracia, se trata de seguridad vial".

Se lamentó de que "hay más de 4.000 personas por año en la República Argentina víctimas de accidentes de tránsito y siniestros viales. Entonces, tratar de decir que no hay que renovar la licencia de conducir. La verdad que a mí me sorprende que un legislador, una legisladora, hable de estos temas de una manera tan simplista". Y sumó: "La verdad que debería ocuparse fundamentalmente de lo que se está buscando en el mundo entero, que es justamente encontrar mejores medidas de control para la parte psicofísica de las personas. Implementar sistemas tecnológicos de control en las vías de circulación. El control, el monitoreo en tiempo real. Todo eso está buscando el mundo para reducir los siniestros reales".

Dos de cada 10 sanjuaninos no aprueban el psicofísico

En el EMICAR un 20% de los postulantes a obtener por primera vez la licencia de conducir, no pasa el examen psicofísico, según dijo el gerente de la emisora de esos permisos.

¿Cuál es la falla más común para no aprobar el test psicofísico en San Juan? "Hay cuestiones que tienen que ver con problemas incluso psicológicos. Tanto en los jóvenes como en las personas mayores de 70 años. Si bien es cierto que yo siempre digo que tendremos que ser muy justos en el otorgamiento de la licencia de conducir, a partir de los 60 aparecen problemas neurocognitivos que muchas veces no los detectamos. O los detectamos tarde, hasta nos pasa muchas veces con nuestros propios padres. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectarlo, analizarlo y ver de alguna manera cómo afecta la conducción".

image.png

Por otro lado, sostuvo que "los medicamentos de los problemas de la persona. Es decir, cada vez que un médico le da un medicamento a una persona tiene que decir cómo afecta esto la conducción de un vehículo. Por eso hay que tener concientización en estas cosas. Y simplificar esto, para hablar de curro y burocracia, es lo que a mí me parece absolutamente, y me preocupa, desde el lado de un legislador o una legisladora".

Además, explicitó que "es cierto que existe burocracia en otros temas, pero en la seguridad vial, cuando hay un drama de 4.000 personas, y decir que la parte psicofísica no está vinculada, o que los tratamientos de licencia no están vinculados a la cantidad de incidentes que no afectan los incidentes o accidentes reales, la verdad que es un desconocimiento muy fuerte y que va en contra de lo que está pasando".

Y concluyó: "Lo que pasa es que el sistema tiene que funcionar. La parte del examen psicofísico, dice que las personas no estén condicionadas a hacerlo, pero luego sale la calle y sigue conduciendo, y no funciona el control, y si funcionase el control a través de la Policía, y luego no funciona la sanción de la Justicia... Es como una mesa de cuatro patas. Todo debe funcionar".

En qué consiste el proyecto

El proyecto ingresado a la Cámara de Diputados plantea en su primer artículo la eliminación de la renovación para conducir: “Las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, y su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo”.

Embed - Pato Vásquez en Instagram: "TERMINEMOS CON OTRO CURRO RECAUDATORIO Hoy presente el proyecto de ley de licencias de conducir. Basta de renovación indefinida. MAYOR LIBERTAD MAS RESPONSABILIDAD. Cada 5 años presentar certificado médico y declaración jurada digital y sin costo. Y anualmente a partir de 75 años. Si lo truchas delito penal, si no lo presentas falta grave suspensión de licencia. Si te mudas solo lo denuncias digitalmente. Hay que cambiar lo que hace años es “normal”, pero no son más que curros y privilegios que perjudican al ciudadano." View this post on Instagram A post shared by Pato Vásquez (@patovasquezok)

El artículo 3 detalla cómo se realizarán dichos exámenes y señala que “la autoridad de aplicación elaborará el protocolo de evaluación de aptitud psicofísica para el manejo de categorías no profesionales y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes”.

La autoridad de aplicación tendrá que contar con un registro de los médicos firmantes que hayan aprobado dicho curso y buscará crear un sistema de información pública con relación a los aptos. La evaluación, a su vez, no se realizará bajo criterios de edad o franjas etarias.

El segundo objetivo del proyecto, según explicó la diputada, sería el del costo cero para realizar el trámite: “La idea es siempre la misma. Menos burocracia recaudatoria, más simplicidad de trámites, y sistema acorde al siglo XXI con digitalización absoluta. Por eso es que no tendría costo”.