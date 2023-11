Daniel Vila, íntimo con Tiempo: el país de Massa o Milei, los negocios en San Juan y la evolución de los medios

El país está viviendo momentos complicados. Tenemos los problemas que conocemos, desde inflación, desempleo, pobreza. Pero veo que hay actividad económica. Lo ves en la calle, en los comercios. Es una cosa rara, pareciera que los argentinos nos acostumbramos a vivir con la inflación y aprendimos a manejarla. Si bien en este momento te describo esta situación, también pienso que, obviamente dependiendo quién gane la elección, el 2024 va a ser un año diferente, de crecimiento.

¿Cambia mucho quién gana?

Creo que sí, cambia mucho, porque tenés un candidato que plantea una idea de país concreta y te dice por dónde va a ir, buscando la unidad nacional, buscando el crecimiento argentino, negociando con países importantes con los que tenemos comercio como Estados Unidos, China y Brasil. Por otro lado, hay un candidato que te dice que con China no negocia, que con Brasil no quiere relación comercial. Entonces, me parece que hay un cambio profundo, drástico. Hay dos modelos distintos. Uno más o menos se ve por dónde va. El otro es un signo de interrogación.

Lo conocés a Sergio Massa desde hace muchos años, lo conoces más que casi todos nosotros. Y a Milei, no tanto como a Sergio. Pero, gane quien gane, ¿se soluciona rápido la situación del país? ¿Se reactiva rápido? ¿Hay margen para el optimismo moderado?

Creo que sí. Totalmente. No es la primera vez que Argentina tiene un proceso inflacionario de este tamaño. Hemos tenido procesos peores. Con Alfonsín hubo hiperinflación. Hoy no estamos en esa situación. Argentina es un país rico, con mucho potencial, desde minería, petróleo, gas, agricultura, ganadería. Es un país rico que puede resolver rápidamente esta situación dramática.

Daniel Vila con Tiempo 1: Sus inicios, futbol y como ve el país

No se te cae el término minería. Siempre que hablás de negocios, hablás de minería y hasta ponés de ejemplo a San Juan

Sí, creo que es un ejemplo. Por lo bueno y por lo malo. Porque San Juan hace años que tiene minería. Tuvo una mala experiencia, creo que aprendió de esa mala experiencia. Hoy tiene una minería sustentable, controlada, no contaminante. Ha hecho crecer a San Juan de una manera extraordinaria.

Exporta más que Mendoza

Mucho más. Esto es como si al que vive en la Pampa húmeda se le prohibiera tener vacas o cultivas soja. Y la Pampa húmeda es para vacas y soja. Los que vivimos cerca de la Cordillera, donde están los yacimientos de minerales más importantes, tenemos que, responsablemente y con fuertes controles, explotarla.

¿Y a Mendoza por qué le cuesta arrancar con eso?

Arrancó apenas empezó su gestión el gobernador Suárez con una ley que se sancionó, que duró 15 días lamentablemente, porque hubo un movimiento. Creo que atrás de la excusa del agua, intentaron y lograron voltear la explotación minera en la provincia. Por supuesto que la minería es contaminante si no la hacés bien, como toda actividad. Si vos tenés una fábrica y tirás los desechos al río es contaminante. Ahora, pero si vos a esos desechos les das el tratamiento adecuado, no tienen por qué ser contaminantes. En la minería pasa lo mismo.

¿Te acordás el momento en el que se te ocurrió invertir en San Juan?

Sí. Fue en el 1997. Fue un momento de crecimiento de nuestro grupo de medios. Por un lado, crecíamos en el sector de la televisión por cable. Y también radios, diarios y televisión abierta. Entramos en contacto con la familia Estornell y compramos en canal. Y ya habíamos entrado con el cable con TVO, que después fue Supercanal. De esa manera armamos nuestro multimedio sanjuanino, que tenía que ver con la pertenencia de Cuyo.

¿Hacés un balance?

Nos fue muy bien en San Juan. Tuvimos un proceso de crecimiento en el grupo complicado porque tomamos mucho endeudamiento a partir del ’96, donde había mucha inversión sobre Argentina y mucha disponibilidad de créditos. Tomamos mucho crédito para crecer en cable y en medios. Tomamos un total, entre financiamiento en dólares y dinero de fondos de inversión y bancos, casi mil millones de dólares. Después, cuando se produce la crisis en Rusia y en México, nos complicó mucho. Tuvimos que concursar la empresa de cable. Concursar La Capital en Rosario. Nos costó varios años salir. Finalmente pudimos pagarle a todo el mundo, resolver la situación y salir adelante.

vila 2.jfif

¿Ahora cómo están los negocios en San Juan?

Bien. En el cable no estamos más. Estamos con San Juan 8 y Canal 8. Pero bien. San Juan es una plaza donde nos va siempre muy bien.

¿Ha desensillado un poquito con el tema de la llegada de –Alejandro- Spinello? Han vendido una parte del capital accionario, entró como CEO. ¿Esa jugada implica correrse un poquito de San Juan?

No, al revés. En nuestra sociedad yo estoy vinculado y atiendo más a los medios y mi socio, José Luis Manzano, está más dedicado al sector energía, petróleo y demás. Yo estaba cansado, estaba grande, necesitaba ayuda. Me pareció que Alejandro era la persona ideal. Le propuse asociarse con nosotros. Compró un pedazo de las acciones de Cuyo. Con la condición de tomar el manejo. Tenía que hacerse cargo, ser el CEO del grupo en Cuyo. Lo está haciendo muy bien.

¿Qué cambió con Alejandro?

Lo primero que hizo fue incorporar tecnología. Nos hacía falta. Y después su presencia, es un hombre que siempre estuvo vinculado a los contenidos a través de sus productores, sabe de televisión, sabe de medios. La atención que le está dando a los medios, los está haciendo crecer.

¿Están pensado en expandir?

Estamos tratando primero de ordenar lo que tenemos. Hacerlo crecer. Revitalizarlo, tecnificarlo. Después para algún lado vamos a crecer.

¿Algún otro rubro en San Juan?

Por ahora no. Estoy grande.

Un párrafo de Uñac y un párrafo de Orrego

Con Uñac tuve una relación de amistad, de conocimiento personal de muchos años. Creo que fue un buen gobernador, un buen gestor. Me parece una persona correcta. En algún momento va a tener que buscar proyección nacional.

Al nuevo gobernador no lo conocí más que socialmente hace unos días. Tengo buenas referencias.

San Juan ha tenido buenos gobernantes. Gioja fue un buen gobernador, un muy buen gobernador.

¿No espanta el tema del peronismo?

No, está todo bien.

¿Con Mendoza va a ser un activo político poder relacionarse con alguien de la misma extracción, Orrego y Cornejo?

Hay que esperar hasta el domingo 19. Ahí es donde se van a abrir las puertas de estos cuatro años que se aproximan. Dependiendo de cómo resulte esa elección, serán los alineamientos políticos que se producirán en cada sector.

¿Ves complicadas las administraciones en las provincias si gana Milei?

Hay que ver qué hace. Porque si de verdad le va a quitar coparticipación a las provincias, no sé qué va a pasar. Los impuestos nacionales los cobra la Nación, pero si después no se los devuelve o coparticipa con las provincias, estamos en problemas.

Felicitaciones, ascendiste

Sí, gracias. Costó, pero llegamos. Ascendimos el domingo 28.

Se te vio muy contento

Sí, feliz. El fútbol tiene eso, que te da pocas satisfacciones porque no siempre ganás. Pero el día que te da una satisfacción como esta, de salir campeón y ascender, es una cosa que no te vas a olvidar más. Yo no me lo puedo olvidar más en mi vida.

Uno puede pensar que, con un club grande como Independiente Rivadavia, una apoyatura a nivel empresario como el grupo de ustedes. Esto va para arriba, no bajan más

Uno siempre piensa en ir para arriba, crecer. Dar un paso más. Habrá que ver en este nuevo mundo que no conocemos, cómo nos desempeñamos.

¿Cómo andas con otro sanjuanino importante como el Chiqui Tapia? ¿Te apoyó cuando quisiste ser presidente de AFA?

Nunca tuvimos ningún problema. No estaba él en ese momento. No estaba como dirigente en el fútbol. Después sí, cuando se interviene AFA, estaba dando vueltas él y Macri me había pedido a mí que mirara la posibilidad de hacerme cargo, ahí sí tuvimos relación. Finalmente quedó él. Tuvimos una relación excelente. Creo que es muy meritorio lo que ha hecho, no solamente en términos deportivos. Salimos campeón de América, del mundo. Tener ahora la posibilidad, aunque sea una fecha, de tener un campeonato del mundo en la Argentina es importante. Pero más allá de lo deportivo, lo que hizo en lo institucional es interesante. Darle participación de la dirigencia del interior.

¿No te quedó el gustito de volver querer a ser candidato a presidente de AFA?

No hay ninguna chance. Hay momentos en la vida. Eso fue en 2012, hace 11 años. Hay momentos para todo en la vida.

Y para que se apliquen estas ideas que tienen que ver con las empresas o el sector privado dentro del fútbol, de los clubes, que por ahí es un tema tabú. En eso, vos fuiste el primero en proponerlo. Pensas que se va a dar la posibilidad de que el sector privado entre al fútbol de manera frontal

Creo que en algún momento se va a sincerar esa situación. En el mundo existe esto, la excepción es Argentina. No sé si es el único país que tiene prohibida la participación de otra figura que no sea la asociación civil sin fines de lucro. Eso no es cierto porque el fútbol es un gran negocio donde todos los actores lo hacen como un negocio y está bien. El jugador de fútbol es un profesional que cobra. El técnico cobra. El representante cobra. El sponsor cobra. Todos los intermediarios. Es todo un negocio donde el único excluido es el club. El club necesita hacer negocios para crecer y para eso necesita que alguien se haga responsable. Es muy fácil: voy a un club, me va bien, me va mal, está todo bien y el día que me fui si está todo endeudado no me reclaman nada. Yo en mi empresa cuido cada centavo. Si tuviera esa misma responsabilidad frente a un club, los clubes no estarían fundidos, endeudados.

¿Y por qué no se avanza?

Porque está este folclore en que está mal visto que los clubes sean sociedades de la vida comercial. Es una historia en que nos metió el expresidente de AFA –Grondona- durante muchos años en la cabeza. No hemos podido resolverla. No hemos cambiado la mentalidad. Pero creo que no podemos ir a contrapelo del mundo.

¿Alguna vez se va a dar?

Supongo que sí.

¿Vas a estar vivo y en el club?

No voy a estar tanto tiempo en el club.

Daniel Vila con Tiempo 2: Su relación con Sergio Massa y los ex presidentes

Nombrabas recién a Macri. ¿Cómo te llevas con Macri?

Tuve dos etapas en la relación con el expresidente. En la primera etapa, cuando era candidato y durante el primer año y medio de gestión, tenía muy buena relación. Es más, lo voté. Tenía la convicción de que era el hombre que podía hacer las reformas que la Argentina necesitaba. Al año y medio me sentí defraudado por las cosas que empecé a ver qué pasaban y hacían. Terminé con una pésima relación. Me denunció penalmente, cosa que hizo la relación se terminara definitivamente. Cuando conté esto al aire, un fiscal de oficio lo denunció e inició una investigación penal por extorsión. Pero yo no lo denuncié a él. Me extorsionó siendo presidente por eso se rompió el vínculo. De hecho, la denuncia penal la presentó el ministro de Telecomunicaciones, Aguad, por administración fraudulenta. No tenía pies ni cabeza.

¿Con los Kirchner, qué onda? ¿Qué relación te queda?

Con Néstor Kirchner arrancamos muy mal. Conté en alguna ocasión la anécdota de que un día creí que me iban a sacar con los granaderos de la Casa Rosada. Después aprendimos a respetarnos mutuamente. Siempre a la distancia.

Con la doctora Fernández de Kirchner he tenido muy poca relación.

Sin embargo, se recuerda el día que fuiste a la presentación del libro –Sinceramente-

Hubo una jugada que me hicieron. En el momento no tomé dimensión de la repercusión que podía tener. Llegué a ese acto donde había 10.000 personas. Me senté en la fila 146 y alguien fue, me buscó y me sentó en la fila 1, asiento 1. Qué amable esta gente, claro, después tuvo esa repercusión, pero no era mi intención.

¿Te pesó eso?

No, para nada. Si voy es porque no me quiero esconder.

Se tomó como un gesto de apoyo

Fui. A ver, un expresidente va a presentar un libro y me invita, voy.

¿Y si te invita Alberto Fernández?

Por supuesto que voy.

¿Qué visión te queda de la gestión de Alberto Fernández?

Fue una pérdida de oportunidad. La pandemia, si bien fue un desastre que le pasó a la humanidad, también pudo haber sido una oportunidad para cambiar cosas en este país. Estábamos todos los argentinos juntos, muy juntos, tratando de resolver el tema que nos afectaba a todos por igual. Cuando vos estás junto, es el mejor momento para pensar, razonar, soluciones.

¿Y a Sergio de ministro?

Fue muy arriesgado lo que hizo. Hay que tener coraje para hacer lo que hizo, en el momento que lo hizo, con un presidente y vicepresidente enfrentados. Difícil. Si vos mirás los números de la inflación, con un 130% o 140 % anual, igual creo que le ha ido bien porque no se ha perdido la actividad económica. Por supuesto que hay que resolver la inflación. Pero bueno, si le toca ser presidente creo que lo va a poder hacer.

¿Te ves en un rol de una persona cercana con quien él pueda apoyarse?

Tenemos una relación, no te digo cotidiana, pero semanalmente hablamos, nos juntamos, nos vemos. No creo que él necesite mi consejo.

vila 3.jfif

¿Cómo se lleva eso con el rol de un empresario de medios? Suponete Sergio presidente y vos con los medios, periodistas, gente que seguramente lo va a criticar

Como ha sido hasta ahora. Si vos mirás nuestros medios, el día que tienen que ser críticos, son críticos. El día que tienen que aplaudir, aplauden. Los periodistas, dentro un marco general, opinan con absoluta libertad.

¿Te generó un problema? Tipo, frename esto

Con Sergio Massa jamás. Es muy respetuoso. Jamás me ha llamado para hacer un reclamo por algo que se dijo.

El gobierno anterior sí y el anterior también

Sí, sí. Pero también hasta donde vos le ponés límites. Se genera una tensión, pero el gobernante entiende que estás haciendo tu trabajo.

¿Cómo ves el futuro de los medios de acá a 10 años?

En término de 10 años, es imposible. Vos mirás cómo han sido los procesos históricos. La imprenta tuvo una evolución de 600 años, desde Gutemberg a la imprenta en frío, en caliente, blanco y negro, color. Fue evolucionando, pero le llevó 600 años. Los medios electrónicos tuvieron un desarrollo de 100 años, desde principios del Siglo XX hasta hoy, donde apareció la radio, la televisión blanco y negro, la televisión color, la FM, la televisión por cable, la televisión satelital. Y el proceso de los medios vinculados a la web, al internet, en 40 años hicieron un cambio drástico en la comunicación. Hace cinco años no existía WhatsApp, ni Twiter, ni Tik Tok, ni nada. Las plataformas hoy de inteligencia artificial, ni hablar. Pensar a 10 años es imposible. Vamos a ver los cambios tecnológicos casi por hora.

¿Cómo se mide una inversión? En comunicación es cara. No sabés por qué soporte lo vas a vender después.

¿Inversión en qué tipo de medio?

Por ejemplo, televisión, que es caro

Los medios no desaparecen. La FM no mató a la AM. El cable no mató a la televisión abierta. Los medios se transforman, se adaptan. La radio está de moda. Tiene que ver con las distancias. Las ciudades crecieron, las radios vuelven a tener una gran audiencia. Cómo se transforman, hacia dónde van. No lo sé. Pero si vos mirar las plataformas, se nutren en gran medida de lo que se hace en la televisión abierta. Después son replicados en la web. La visibilidad de un producto televisivo no es solamente por la pantalla que mide IBOPE, porque eso después se reproduce en un teléfono, en una computado, en millones de otros sitios.