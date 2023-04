Daniel Molina, en Off the record: "Hay vecinos de primera y vecinos de segunda" en Santa Lucía

El miércoles pasado, el candidato a intendente de Santa Lucía por el sublema San Juan Vuelve, Daniel Molina, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dejó varias definiciones picantes. No sólo criticó al oficialismo de Juan José Orrego, sino que también hubo un palo para el principal aspirante uñaquista, Lucio González.

El ex ministro de Desarrollo Humano dijo estar "contento de siempre estar cerca de la gente. De reencontrarme con gente que conocí caminando en el 2015. Sobre todo de los barrios alejados, que pensaba que podía haber cambiado su situación y está igual. Estamos dando la cara".

Molina, que fue candidato a intendente por primera vez en 2015, comentó un poco de su paso por la política no electoral. "Después de 12 años de gestión intensa, fui a ser asesor en Casa de Gobierno de Uñac. Fue interesante. Una experiencia desde otro lugar. Lo aproveché para otras cosas, por ejemplo recibirme. Después, rendí un concurso y quedé en el staff de la defensora de los Derechos de los Niños y Adolescentes".

Sin embargo, el ex funcionario contó que "nunca me desconecté políticamente, siempre tuve mucho diálogo con José Luis Gioja. Es mi mentor". Y añadió que por eso "no fue difícil decir sí" a la candidatura "porque Santa Lucía siempre fue un compromiso para mí".

Acto seguido, señaló que "en el 2015, me llamaron tres meses antes de las elecciones. Para mí el escenario político siempre fue todo San Juan. La responsabilidad estaba en todos los sanjuaninos. Pero tres meses antes me dijeron que medía bien en Santa Lucía y que tenía que ir. No había hecho un trabajo de militancia antes. Íbamos frente a la reelección de Marcelo Orrego. Teníamos que ir a restar un poco". Fue una tarea lograda, en parte, pues obtuvo más de 30% de los votos. "Esta vez es con más tiempo, conozco más el terreno, sé quienes son los actores", aseguró.

Al ser consultado por los conductores -Natalia Caballero y Fernando Ortiz- sobre el panorama que ahora impera en Santa Lucía, Molina dijo que "cuando fui en el 2015, decía que las cosas que hacía Orrego que estaban bien, las íbamos a continuar. Hay cosas que están bien en el 2023, pero las cosas que estaban mal, están peor. Sobre todo en la zonas alejadas. La pobreza escandaliza. Hay zonas de Santa Lucía que son el patio trasero. Hay vecinos de primera y vecinos de segunda".

Ahondó en eso: "Hay cosas muy lindas que llaman la atención: los colores, las luces. Pero no hay obras. No hay viviendas. No hay gestiones para conseguir recursos. Muy pocas veces vi al intendente Juan José Orrego hacer eso. Hasta lo diferencio de su hermano, que fue más gestor. Sigue esta cuestión de la Santa Lucía de luces y colores y que se opaca con las realidades de los vecinos".

Finalmente, criticó también al uñaquismo, en la figura de su principal candidato. "El actual candidato a intendente, Lucio González, cuando quedó en ese cargo de secretario de Desarrollo Social de la provincia, fue pensado en que tenía que abordar mucho más las realidades del departamento. Tuvo ocho años de oportunidades para trabajar por los vecinos y no lo hizo. No puede ser que la gente esté pendiente del bolsón de mercadería", apuntó.