Cuarta jornada de testigos en el juicio político a la Corte Suprema

Mercado de pases De la Fiesta del Sol a la lista de diputados de Uñac: Ana Paula Anzor, la ex Embajadora candidata

Dentro de la lista previa de invitados a exponer figuraban el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; el senador nacional José Torello (PRO); el ex asesor judicial de Mauricio Macri, Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia; la periodista Silvana Boschi; y el juez del Tribunal Superior de Justicia de CABA, doctor Santiago Otamendi, quienes no se presentaron a brindar declaración sobre el fallo del 2x1 de la Corte Suprema en 2017 en favor de genocidas condenados.