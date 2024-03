¿Cuál de los dos intendentes Espejo viajó a Canadá a la feria minera?

Un solo intendente de San Juan estuvo en la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la feria minera más importante del mundo. Estuvo en Toronto del 3 al 6 de marzo. Naturalmente, es el jefe comunal de un departamento que tiene a la minería como bandera porque expuso sobre las potencialidades metalíferas y no metalíferas del distrito. Sin embargo, todo indica que su participación generó molestias entre sus pares.