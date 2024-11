Cuál es la razón por la que Sergio Uñac no fue a la Fiesta del Sol en Pocito

Casos Además de Cristina y Boudou, ¿qué otros ex presidentes y ex vices cobran jubilaciones de privilegio?

En una breve entrevista con diario Huarpe, el senador nacional dio la razón sobre la ausencia a la primera fiesta del gobernador Marcelo Orrego. "No fui a la FNS 2024, estaba en San Juan, pero decidí no ir por ser respetuoso. Creo que ustedes preguntaron si salía a la calle o no, y la verdad que sí, pero sigo siendo respetuoso de los tiempos", argumentó el exmandatario provincial.

La Fiesta del Sol fue uno de los puntos más controvertidos de la administración uñaquista. La última celebración en la gestión del exgobernador en el 2023 tuvo espectáculos de la talla de Bizarrap, Lali, María Becerra, Camilo, Babasónicos, Los Ángeles Azules y La Sole, que luego fueron cuestionados por los sanjuaninos.

"Yo ando todos los días en bicicleta en la siesta, estuve en Valle Fértil y todas las mañanas tengo agenda con los militantes de San Juan. Pero eso es un trabajo interno nuestro y me parecería imprudente exponerlo", dijo Uñac al diario Huarpe. Al tiempo que habló sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que beneficia a la industria minera sanjuanina. El senador votó en contra de la legislación.

Uñac se referió puntualmente a la fusión de BHP con Lundin para la construcción conjunta de Josemaría con Filo del Sol y el reciente anuncio de Minas Argentinas por 1.000 millones de dólares en San Juan. "Me parece perfecto porque San Juan sin minería no tiene futuro, no es la única actividad, pero sí es importante. Estas noticias me parecen excelentes. ¿Minas Argentinas ya se inscribió en el RIGI? Porque hasta donde sabía había solo tres empresas y ninguna de San Juan", respondió, en señal de descreimiento a que la inversión millonaria sea fruto de la medida libertaria.

En ese sentido, explicó: "Nosotros entendíamos que la ponderación de cosas y entrega que se hacía con el RIGI no era conveniente. Pero ya que se aprobó, que se utilice y que vengan las inversiones porque hasta hace poco había solo dos inversiones en litio y una en Vaca Muerta, no más".