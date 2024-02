Cuál es la nueva vida política de los exfuncionarios del Gabinete de Sergio Uñac

En tren de eso, muchos exfuncionarios de la gestión 2019-2023 continúan prestando servicios al exgobernador. Son cuadros técnicos-políticos que cobraron relevancia durante la gestión de Uñac. Varios están contenidos en el Senado de la Nación. Son asesores. Otros son diputados provinciales. También hay dos intendentes que continúan en el espacio, pero buscan generar nuevas construcciones a partir de su accionar en los municipios. Algunos -los menos- retornaron a sus viejos puestos de trabajo.

Tiempo de San Juan hizo un relevamiento de la nueva vida política -si es que la tienen- de los exintegrantes del Gabinete de Sergio Uñac. El Senado es el refugio por excelencia para los exfuncionarios. Incluso para el exsenador y excandidato a la Gobernación, Rubén Uñac. Figuran en el listado público que está en web de la Cámara alta. La Dirección General de Recursos Humanos actualiza la información todos los meses. Es de libre acceso, click aquí.

Además del hermano del exmandatario sanjuanino, también están quienes ocuparon altos puestos en la gestión uñaquista. El exministro de Producción Ariel Lucero fue uno de los últimos en sumarse como asesor. Así como el exsecretario de Ambiente, Francisco Guevara, cuyo armado electoral en Rivadavia no tuvo los resultados esperados e incluso perdió al único concejal que respondía a su agrupación. Asimismo, está el exministro de Minería, Carlos Astudillo, y la exministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan. Son parte de la flamante comitiva que conformó Uñac para visitar los departamentos.

426145040_946542570169864_5084342232314732043_n.jpg Ahora visitan los departamentos afines. En la foto, Uñac y López con Rodolfo Jalife, en 25 de Mayo.

Por otro lado, aún engrosan las filas del uñaquismo la exministra de Hacienda, Marisa López, y el exsubsecretario de Unidad de Gobernación, Luis Rueda. Ambos desde la Legislatura provincial. La primera es un puntal -naturalmente- en materia económica. Fue autora del proyecto que debió vetar el actual gobernador Orrego por coparticipar fondos de emergencia y municipales. El segundo, como presidente del Partido Bloquista, batalla con la interna que se avecina. Es inminente. El 17 de marzo los correligionarios elegirán nuevas autoridades. Asoma un candidato de peso simbólico para disputar la presidencia por la oposición: el hijo de Don Leopoldo, Alejandro Bravo, junto con disidentes.

En el plano de representación en la Cámara de Diputados de la Nación, aparece el exsecretario de Deportes Jorge "Koki" Chica. El legislador nacional, que encabezó la lista en esa categoría, supo tener un protagonismo indiscutido en los años de Uñac al frente de la provincia. El entonces mandatario decidió que su gestión, sobre todo en la segunda parte, estuviese marcada por la política deportiva. La sostuvo aun cuando fue una de las críticas más duras de la oposición.

52192204612_92b2e2805b_o.jpg

Hay tres dirigentes que mantienen vínculos con el exgobernador y ahora se volcaron a la actividad privada. El exvicegobernador, Roberto Gattoni, está enfocado en un emprendimiento de agroalimentos. Todavía es el vicepresidente segundo del Partido Justicialista sanjuanino. Habrá que ver si vuelve para retener o disputar un cargo partidario. Aunque todo indicaría que no. Por su parte, el presente del exministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, es una incógnita. Lo último que se conoce es la respuesta a Orrego tras un entredicho por el financiamiento de la obra pública. De todas formas, fuentes calificadas lo mencionaron como uno de los que está en el sector privado. Al igual que el exministro de Gobierno, Alberto Hensel, que cayó en los comicios del 14 de mayo del 2023, cuando se postuló a la Intendencia de Sarmiento.

El uñaquismo intentó reincorporar a Hensel al Estado a través de un puesto clave en el Instituto Provincial de Exploraciones Mineras (IPEEM). Si bien obtuvo los votos en la Legislatura, dónde el uñaquismo tiene mayoría simple, Orrego se abstuvo de concretar el acto administrativo de designación. El Gobernador explicó que es un cargo para la primera minoría. Habrá un choque legislativo cuando se reanuden las sesiones.

En el caso de las tres académicas del periodo 2019-2023, la exsecretaria de Ciencia y Técnica, María Verónica Benavente, volvió a la Universidad Nacional de San Juan. En un momento se rumoreó sobre la creación de un cargo específico para ella que estaba fundamentado en las relaciones de la casa de estudios con las municipalidades. Un lugar para continuar en la palestra. No sucedió. En tanto, la exministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, está jubilada , según dijeron fuentes de su entorno. Sobre la exministra de Salud, Alejandra Venerando, hay que decir que continúa en el redil político en Rivadavia. Mantiene su estructura. Aunque no es claro el nuevo rol dentro del peronismo.

52680833448_b0186270a2_b.jpg

Quedan dos figuras de mucho peso en el otrora Gabinete de Sergio Uñac: el exministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, y el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga. Ambos se sometieron a las urnas en sus respectivos departamentos, Pocito y Rawson. Ganaron con comodidad a nivel individual y también tuvieron el apoyo de la ley de lemas. Actualmente, el pocitano decidió sostener un perfil bajo. Es conocido que tallará en la interna por el PJ. En los últimos meses de gobierno, tuvo diferencias con Uñac en términos conceptuales. No obstante, no abandonó ese espacio.

Munisaga, por su lado, construyó un perfil más alto durante los primeros de gestión en Rawson. Lanzó un plan de limpieza titánico. Pero lo importante está a nivel político. El exsecretario fue la ambulancia de los caídos del peronismo. Incluyó en las segundas líneas de su Gabinete a exmiembros de la administración del derrotado Emilio Baistrocchi. Además, a diferencia de su antecesor, Rubén García, Munisaga saneó la relación con el giojismo. Su mano derecha, el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, proviene del sector de Juan Carlos Gioja. Es usual ver a la militancia que bancó la campaña de José Luis Gioja compartir imágenes del intendente en redes sociales. Tuvo gestos importantes como contener al expresidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó.

Sólo resta mencionar al ex Asesor Letrado y al exsecretario General de la Gobernación. Carlos Lorenzo tuvo una aventura electoral en la Capital como aspirante a la Intendencia. No funcionó. No hay datos nuevos. Sigue junto a los Abogados Justicialistas en un rol de menor visibilidad. Mientras que Juan Flores formó parte de un acuerdo con el sector de Gioja para la conformación del Tribunal de Cuentas. Quedó como asesor permanente, justo detrás del presidente, Pablo García Nieto, y el vicepresidente, Elio Frack.