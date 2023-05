Cristina Kirchner: sin definiciones en cuanto a candidaturas, pidió "dejar de lado el programa del FMI"

La ex presidenta recordó cuál era el contexto económico y político en 2001. "Ese país que recibió aquel presidente patagónico con apenas 22% de los votos...En estos tiempos que se habla tanto de un Estado pequeño, cuando él llegó, después de la crisis de 2001, el Estado era así de chiquitito, pero la deuda externa que le habían dejado era así de grande", afirmó.

"Todo estaba en manos de los privados", sostuvo y recordó que YPF era privada, Aerolíneas en crisis, el Correo también privatizado y "la Anses no existía". "Era un país en el que se jubilaban unos pocos", afirmó. En medio de los cantos de la militancia, cortó su discurso y agregó: "No lo duden, Néstor sigue viviendo en el corazón del pueblo".

La ex presidenta recordó el pago de la deuda al FMI y otros acreedores externos durante los Gobiernos del kirchnerismo, mientras la economía creció significativamente y los trabajadores ganaron espacio en la distribución de la riqueza en la sociedad.

"Néstor pagó la deuda más grande de la historia, la deuda estatizada por la dictadura. Al mismo tiempo que comienza un proceso de crecimiento, de inclusión, de repatriación de científicos, de investigadores, una construcción de una red social de inclusión para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión", afirmó.

"Pagamos durante 12 años y medio 100.000 millones de deuda en dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Cómo lo hicimos? ¿Fuimos genios? Noooo, fue el modelo de una construcción de sociedad, en la que no era pecado pagar buenos salarios", sostuvo y agregó: "Tuvimos la mejor jubilación de la región y estos son números duros e inobjetables".

La Vicepresidenta se refirió a la crisis de 2001 y responsabilizó de esa crisis económica a la convertabilidad del Gobierno menemista y continuada por el de De La Rua. "Con la falsa dolarización endeudaron al país", afirmó y, yendo al presente, vinculó ese modelo al que proponen ahora los sectores del libertario Javier Milei y algunos de Juntos por el Cambio.

"Los discípulos de Cavallo ahora nos explican qué hacer", sentenció, en referencia a dirigentes que defienden al ex ministro de Economía y sus políticas.

La ex presidenta afirmó que el país no puede seguir dependiendo de la exportación de los productos primarios. "No podemos seguir atados a los precios internacionales, tenemos que garantizar valor agregado. Esto es lo que tenemos que discutir, no las boludeces que se discuten en los medios".

La ex mandataria aludió a los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri. "Entregaron un país endeudado y, ni así, pudieron ganar las elecciones" en 2019, afirmó y aseguró, como conclusión del mandato macrista: "Nos dejaron menos PBI y más deuda".

La Vicepresidenta fue categórica al afirmar que "este Gobierno es infinitamente mejor a lo que hubiese sido otro de (Mauricio) Macri". "No tengo dudas", aseguró, pese a que reconoció sus diferencias con la gestión del presidente Alberto Fernández y reiteró la advertencia que hizo años atrás sobre la monopolización de las ganancias del crecimiento económico en apenas un puñado de manos.

La ex presidenta se refirió a uno de los recursos energéticos que están en el centro del debate actual, el litio. "Debemos tener una mirada estratégica para que vengan a explotarlo, no digo que hagan los autos eléctricos acá, pero por lo menos una parte de la batería hacela acá. Cuando escucho a algunos dirigentes -a los cuales respeto porque son dirigentes votados por su pueblo- ponerse contentos porque en Bolivia o en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio y, entonces, eso es bueno porque -dicen- como hay muchas exigencias allá, van a venir acá...yo digo, ¡qué vocación de colonia hermano! ¡Qué vocación de volver a ser Potosí!", afirmó.

Y en esa línea propuso un desarrollo como "Malasia o Corea, pero no Potosí". "Patria sí, colonia no", concluyó.

La ex presidenta habló sobre el acuerdo firmado con el FMI para pagar la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri. "Si nosotros no logramos que el programa que impone el FMI sea dejado de lado, va a ser imposible pagarlo, digan lo que digan", aseguró y recordó que el ex presidente Kirchner afirmaba: "Los muertos no pagan las deudas".

"Es imprescindible la unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso, que lo aten a un porcentaje de las exportaciones, pero que nos dejen de clausurar la industrialización. Porque no alcanza únicamente con la materia prima, hay que sumar valor agregado. Y se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio", sentenció.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a pedir que se "renueve el pacto democrático" y que no vuelva a instalarse la cultura de la violencia política en el país, como sucedió en otros momentos más oscuros de la historia. "No hay que llegar al exterminio del otro", dijo.

"Tenemos que volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre una camarilla de tramoyas indignas", aseguró y comparó a la actual Corte Suprema con la del menemismo, que Néstor llevó a juicio político en el Congreso. "Nunca pensé que iba a decir esto, pero al lado de este mamarracho que tenemos hoy...nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de la Nación las cosas que se saben y nos enteramos todos los días".

"No podemos seguir con la rémora monárquica judicial", insistió.

Tras criticar duramente a la Corte Suprema Nacional, la Vicepresidenta volvió a pedir que se "investigue la deuda y sus responsables". Lo hizo luego de cuestionar la aprobación del préstamo masivo que el FMI dio al Gobierno de Mauricio Macri y pedir la renegociación del acuerdo para pagarla.