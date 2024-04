Cristina Kirchner criticó a Milei en un acto: "No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés"

"El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio" , arrancó la expresidente en el inicio de su discurso en una dura crítica a la gestión de Javier Milei. "No hermano, no tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. No tiene sustento" , disparó sobre los resultados que presentó el actual mandatario en cadena nacional. Recordó que los gobiernos de Néstor Kirchner y uno de sus períodos también fueron de superávit.

La exmandataria tomó la palabra ante la militancia y estuvo acompañada por la intendenta Mayra Mendoza, a quien le agradeció porque "nos homenajea a todos los que queremos y quisimos tanto a Néstor". En un móvil del canal C5N, agregó: "A veces uno siente que han pasado 21 años y la Argentina, como en el juego de la oca, retrocede al punto de partida".

Antes de que tome la palabra Cristina Kirchner, la propia intendenta de Quilmes recordó que desde el 2015, cuando asumió Mauricio Macri, se detuvo la obra pública. "Al igual que está haciendo el actual gobierno de Javier Milei. Fíjense como los proyectos políticos de destrucción, como el de Macri y de Milei, tienen las mismas actitudes y características", dijo, después de remarcar el esfuerzo de la gestión municipal y provincial para inaugurar el Microestadio Néstor Kirchner en su municipio.

También se refirió a la legitimidad del gobierno de La Libertad Avanza, que valoró a la conseguida en las urnas, pero apuntó contra la gestión: “Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se c... de hambre, ¿de qué sirve?”. “A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste”, alertó y denunció que “más que un anarcocapitalismo este es un gobierno anarco-colonialismo”.

“El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas. Eso de que el mercado no tiene fallas... ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada”, lanzó. “Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no”, advirtió.

“Andamos con algunas certezas (los peronistas) que no teníamos en el 2019: primera certeza es que con los modales de este Presidente no me jodan más. La verdad es que no eran los modales. Todos sabemos de lo que se trataba con los que no se doblegan”, dijo la ex vicepresidenta.