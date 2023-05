Cristina Kirchner comparó a Alberto Fernández con Mauricio Macri: ¿qué respondió el Presidente?

Ayer, en su carta “A los compañeros y compañeras” , Cristina Kirchner, utilizó sólo una oración en una misiva extensa en la que confirmó que no será candidata a nada, para chicanear al presidente Alberto Fernández, al compararlo con Mauricio Macri y bajarle de manera categórica el precio político.

"La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral", disparó CFK.

Ante el embate, Alberto Fernández apeló, en principio, a una tímida defensa, basada en la necesidad de la comprensión: "Siempre hay que recordar que cuando uno está en default con el Fondo, lo que inmediatamente se genera es la restricción de crédito de todos los organismos... Hay que saber que el Banco Mundial no nos presta más plata, que el BID no nos presta más plata, que la CAF no nos presta más plata y que por ejemplo un swap como el chino se hubiera caído, hay que entender todo esto".

"Hay que entender todo esto, para entender por qué uno tiene la necesidad de negociar con el Fondo. La discusión es cómo se negocia. Se puede negociar con las reglas ortodoxas que siempre el Fondo propone o se puede negociar como lo hicimos nosotros", agregó.

Luego completó, tirando un puente sobre la desgastada relación con Sergio Massa: "Hoy, Sergio no está negociando así. Hoy Sergio está negociando con la misma lógica con la que negociamos el primer día".

Hacia el final de su mensaje, rodeado de funcionarios en el acto de apertura de la expo "Banco Nación Conecta" en Tecnópolis, Fernández fue subiendo el tono de la respuesta.

image.png Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner

Primero, reclamó que "dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros".

Luego desempolvó un argumento que utilizaba cuando era un opositor acérrimo al gobierno de Cristina Kirchner, del que se fue tras el conflicto con “el campo”: "Yo me voy con la tranquilidad de que ningún amigo mío hizo negocios, o hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué”.