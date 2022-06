¿Cristina en campaña? Ya imaginan al Vice, y buscan asegurar aliados

El tema fue abordado, especialmente en la visión industrialista de Belgrano, pero los focos se pusieron en otros aspectos del mensaje.

Algunos dichos de la Vicepresidenta, más una por venir, permiten imaginar un escenario político muy posible de cara al 2023.

El punto más comentado, y polemizado, fue el reclamo por la tercerización de la asistencia social. “Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados. Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta o la baja del plan. ¡Mamita, si Evita los viera!”.

Este fue el primer guiño claro hacia los gobernadores que, por lo bajo, trinan contra la administración de los planes sociales por parte, casi, de particulares. Uno de los mandatarios provinciales se habría quejado por el tema con el Jefe de Gabinete Juan Manzur: “Le estamos pagando entre todos a las organizaciones su estrategia de expansión en nuestros territorios”.

La cuestión sería de tratamiento inminente en esa especie de Jabonería de Vieytes de los mandatarios regionales que es el Consejo Federal de Inversiones (CFI), entidad en la que se reúnen los jefes provinciales cuando buscan demostrar descontento por algunas medidas o para ejercer presión.

Manzur, casualmente, es el protagonista de otra señal lanzada por CFK a los gobernadores. Este lunes, repasando momentos de su gobierno, recordó “la segunda crisis, que viene en 2009, la H1N1, cuando Juan Manzur vino como ministro de Salud y se fue la que estaba, que Dios mío...”, señaló CFK en referencia a Graciela Ocaña.

El posterior elogio a Manzur en su tarea como ministro y sanitarista apunta a acercar posiciones y afirmar a un funcionario que llegó con mucho apoyo, e intentó contagiar su hiperkinesis al resto del gabinete, pero poco a poco se fue diluyendo en el mar de dudas de la administración albertista, suspendiendo incluso las conferencias de prensa de cada mañana, al estilo de Carlos Vladimiro Corach o Jorge Milton Capitanich.

Manzur, como Alberto y tantos dirigentes del peronismo, fueron de los que se apresuraron a “jubilar” a la titular del Senado. En el show televisivo de Joaquín Morales Solá, uno de los periodistas adalides contra el peronismo en todas las épocas (con la salvedad de algún período del menemato), un ámbito que también solía frecuentar el ahora presidente Alberto Fernández tras renunciar a la Jefatura de Gabinete, Manzur había considerado que Cristina “cumplió un ciclo”.

Manzur: "Cristina ya cumplió su ciclo político"

Pese a ello, Cristina lo elogió y, con astucia, “lo pegó” en el mensaje.

El otro guiño depende en parte de la tarea de Jorge Milton Capitanich, el gobernador del Chaco. Capitanich tiene sueños presidenciales que él mismo enterraría si Cristina decide lanzarse por la primera magistratura.

Este miércoles será anfitrión de los gobernadores en su provincia, en el marco de una serie de reuniones con documentos posteriores (por justicia en los subsidios o contra la Corte, por ejemplo) que se vienen dando con la intención de relanzar y fortificar la Liga de los Gobernadores.

Entre los temas a tratar estaría un pedido que realizó ayer Cristina de mover dos leyes que se encuentran paradas en Diputados, la del “fondo para el Fondo”, para pagarla deuda con el FMI con dinero negro repatriado; y la del secreto fiscal o bancario, necesario para agilizar esa repatriación de dinero evadido.

Estos temas serían presentados formalmente por el Senado, con la firma de los legisladores que son brazos ejecutores de las decisiones de los mandatarios provinciales, y que llevaría también la firma de CFK. La idea es que Cristina comience a marcar la agenda de esa Liga de gobernadores en progreso.

Desde el entorno de la ex presidenta aseguran de su conciencia de errores cometidos en 2015 y en 2017, fundamentalmente aislarse de una parte de la dirigencia del PJ. Ahora estaría convencida de la necesidad de ser el pedazo de un todo que, Gestalt dixit, es más que la suma de las partes.

“Cristina quiere ganar”, afirman en su cercanía, y considera que el rumbo del gobierno de Alberto Fernández sólo asegura la derrota, que se confirmaría si es el presidente el candidato a la reelección.

Y para ganar necesita un vice y aliados. En la cabeza de algunos (y la idea no suena tan descabellada) estaría la fórmula que repetiría apellidos con la de 2003: Kirchner-Scioli.

EHaZjIvWoAABOUS.jpg

Scioli, el alfil que Alberto Fernández bajó de Brasil para pelearle la eventual PASO al recientemente kirchnerista Sergio Massa, iría en segundo lugar porque Cristina habría comprendido que para que se desarrollen sus políticas, es necesario que sea ella quien encabece el ejecutivo. El caso Alberto la terminó de convencer.

El vínculo del ex gobernador de Buenos Aires con los gobernadores es excelente, por lo que podría terminar de sellar esa alianza, que en la mente de Alberto Fernández es su principal activo de cara a su propia sucesión. Por otro lado, su imagen, desde que perdió en 2015 con Macri hasta que regresó de su misión diplomática en Brasil, no bajó un ápice.

cfk.jpg

Scioli es una oda al pragmatismo, y como buen deportista, su espíritu agonal lo impulsa en cualquier dirección donde, al final del camino, haya una victoria.

Una fórmula Cristina–Scioli, se anticipa en el Patria como una manera de dejar sin PASO al Frente de Todos. Ningún binomio podría competir contra el dirigente que no está peleado con nadie, más la mujer que tiene el grueso alevoso del apoyo electoral de la alianza oficialista. La elección general es otra cosa, pero difícilmente otra fórmula podría enfrentarla de mejor manera.