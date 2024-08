Cortocircuito en Deportes, distanciamiento Gioja-Castro, discusión en Capital y un PJ más K

Mientras la política institucional está ocupada en el RIGI, el pasilleo dio para hablar. Los rumores y trascendidos estuvieron particularmente intensos en la semana. Por ejemplo, salió a la luz el cortocircuito entre dos autoridades de la Secretaría de Deportes. Aparentemente, hubo una discusión en la primera semana de gestión que marcó la relación entre el secretario Pablo Tabachnik y el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo.

image.png

El motivo del intercambio de palabras fue el estado de las oficinas. Por eso, el excandidato a intendente de la Capital decidió "hacer base" en la sede que está por calle San Luis, lejos de la central, ubicada por Mitre frente a la Plaza 25 de Mayo. "No vas a encontrar una foto juntos", desafió una fuente a este diario. Hay dos en circunstancias institucionales: la presentación del Ironman 70.3 y una reunión entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y la Secretaría de Ambiente.

En Capital la cuestión está caldeada también para la oposición. Después de la lista única para la conducción del Partido Justicialista de San Juan, el exintendente de la Ciudad, Emilio Baistrocchi, pegó el portazo a la afiliación al partido. Lo hizo vías redes sociales. Tuvo repercusión en el bloque Justicialista del Concejo Deliberante, que está integrado por la uñaquista Beatriz Muñoz, el recientemente uñaquista Ariel Palma -pues pendulaba entre Uñac y Baistrocchi- y Horacio Lucero, mano derecha del exjefe comunal.

"Se partió, se partió", dijeron las fuentes, en relación al bloque. Hubo una discusión el miércoles pasado, en la previa a la sesión en el Deliberante. Sin embargo, todavía no se partió. Lucero todavía no funda el monobloque Hacemos por San Juan. Parece que hay una cuestión de cargos detrás.

image.png

Por otro lado, aunque no hubo partición, sí hubo distanciamiento entre dos socios políticos de larga data: el tres veces gobernador José Luis Gioja y la exdiputada Daniela Castro. Sorprendió no ver a la dirigente en la lista única del Partido Justicialista de San Juan. "Desde diciembre del 2023 que no milito en San Juan Vuelve", aclaró Castro. La exfuncionaria del Ministerio de Defensa de la Nación comentó que "es tiempo de mujeres" e hizo hincapié en "los dos G", renovación de género y generacional. También comentó que no está en el Consejo Provincial Justicialista por decisión y dijo: "Uñac me pidió que siguiera". Atenti: Uñac, no Gioja. Durante las negociaciones por la unidad, Gioja no pidió por Castro. La dirigente está inserta en La Corriente, la organización del excandidato a vicepresidente Agustín Rossi.

En tanto, el sábado una reunión atípica en la sede del Partido Justicialista, ubicada por calle 25 de Mayo antes de avenida Alem. Los jóvenes del peronismo organizaron una juntada para el discurso de la expresidenta Cristina Kirchner en México. La exmandataria tuvo potentes declaraciones. Entró de lleno en el tema de las elecciones en Venezuela y dijo: "Pido, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas electorales en Venezuela". ¿Se viene un PJ más K? Probablemente. El propio Sergio Uñac está de parabienes con Kirchner. ¿Se viene un Unidad Ciudadana 2025 o un Frente de la Esperanza 2027? Probablemente.