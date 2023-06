Contrapunto libertario por las dobles candidaturas al filo del cierre de plazos

En ese clima frenético, las dobles candidaturas son el tema principal porque varios candidatos a la Gobernación de San Juan -que se elige el 2 de julio- ya se anotaron en la compulsa nacional: Sergio Vallejos y Cristian Jurado. Hay un debate: algunos creen que hay razones éticas y estratégicas en contra de esa movida.

Esa disputa surgió en el frente libertario del economista Milei en San Juan. Mientras el armador José Peluc fue categórico: "No a las dobles candidaturas". Lo dijo en on y off a quien quiso escucharlo. En tanto, la aspirante a la gobernación Paola Miers, dijo que no es así.

En declaraciones a Radio Sarmiento, la abogada provida remarcó: "Dijo que veía con malos ojos que las mismas personas que están ahora, los Orrego, Gioja y Uñac se vuelvan a presentar" y aclaró que el frente no están en contra de las dobles candidaturas. "No es Peluc el que lo decide, es Javier Milei", sentenció.

Sin embargo, Miers aclaró luego que están "en busca de una lista de consenso". "Todos nuestros candidatos pueden ser, tienen posibilidad y también estamos abiertas a nuevas personas que vengan trabajando", comentó.