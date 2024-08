Conocé quién es y qué hace la defensora de los policías de San Juan

Ahora, Arias dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que le ha tocado representar a uniformados, tanto hombres como mujeres de la Policía de San Juan en alrededor de 8 causas penales, de lo más variadas. Todas tienen que ver con situaciones en las que el personal estaba en horario de trabajo. En todas, sus defendidos o defendidas salieron en libertad.

"Lo que hay que aclarar es que no se defiende al policía que actúa fuera de su función. O sea, si un policía, supongamos, está en estado de ebriedad o con consumo de estupefacientes, no entra en mi defensa. Aunque esté en funciones sino solamente el buen policía", afirmó.

image.png

La defensora destacó que "yo estoy de manera oficial, ellos me tienen a mí. Ahora, si ellos quisieran, pueden cambiar, pero bueno, justamente la figura del defensor es para que ellos no tengan que pagar abogados de forma particular". La defensora destacó que "yo estoy de manera oficial, ellos me tienen a mí. Ahora, si ellos quisieran, pueden cambiar, pero bueno, justamente la figura del defensor es para que ellos no tengan que pagar abogados de forma particular".

La abogada fue cautelosa con dar detalles de cada uno de los casos en los que se ha manejado dentro de este cargo. Como ejemplos de posibles escenarios están los siniestros viales en los que participa un uniformado, o casos de homicidios culposos.

Dijo que ha tenido que defender a hombres y mujeres por igual y que siempre tuvo éxito. "No tienen privilegios, la ley es una y se aplica a todas las personas por igual", dijo. Y remarcó: "Por ejemplo, a los policías que chocan, conduciendo en estado de ebriedad generalmente son alejados de la fuerza policial, son muy estrictos ellos".

Reconoce que de su buena performance depende el futuro de las carreras de estas personas: "claro, de mi defensa depende si siguen o no, sí. Pero no es cualquier caso. Tienen que estar dentro de lo que sería la normativa para que yo pueda ejercer la defensa", destacó.

¿En otras provincias funciona esta figura? "Hay dos provincias más donde se establecía y de eso es de lo que yo estoy enterada", comentó.

Litigando en tribunales y defendiendo uniformados

Arias maneja sus tiempos en doble función. Es defensora policial y, como no es incompatible, sigue litigando desde su estudio particular. Este puesto es vitalicio o mientras dure su buena conducta o se jubile, de manera que tenga o no casos que resolver inherentes a los uniformados, igual recibe su sueldo mensual, como personal de planta permanente civil de la Policía de San Juan.

image.png Posando con el famoso abogado Fernando Burlando (foto: redes sociales).

"Esta figura apareció en el 2019. No se había llevado a la práctica. Se realizó el concurso y nos presentamos varios abogados y yo salí elegida", recordó. "Puedo litigar porque es distinto. Si yo ejerciera funciones en tribunales no podría litigar. Pero esto sí, porque depende del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial", analizó.

A veces pasan semanas o meses que no hay actividad respecto de la tarea para la que fue asignada. "Todo depende de la actividad o de los inconvenientes que tengan los policías", aclaró.

Arias afirmó que cuando entró al cargo, no tenía experiencia dentro de la fuerza: "Yo siempre he hecho defensa penal y civil, por supuesto".

Pero rápidamente se consustanció con su rol. "A mí eso me gusta, y en lo que me he especializado es en la defensa. Siempre hice defensa penal, casos de violencia de género, mujeres, menores abusados, una amplia gama de temas", contó.

¿Y cómo lleva el rol? ¿Es muy complejo el trabajo? "Trabajo con mucha pasión, así que no me parece para nada complejo. Es una responsabilidad muy grande. Porque defender y que las personas dependan de mi defensa es una responsabilidad grande. Sí, puede llamarse desafío", valoró.

Entre los requisitos para concursar el puesto se requería 10 años de ejercicio. Ella consignó que tenía esos años cumplidos y más. A la par es coqueta, no quiere decir su edad, en qué año se recibió en la Universidad Católica de Cuyo, ni si está pronta a jubilarse.

image.png Coqueta, la defensora de policías de San Juan Ana María Arias no dice su edad pero habla de su vasta experiencia en tribunales (foto: redes sociales).

Esto último no es un dato menor, porque en la ley figuraba la creación de un Defensor Policial Adjunto y nunca se designó. "No tengo Defensor Adunto. Estoy sola en la defensa. Está la figura creada y no se cubrió nunca, porque no se llamó concurso", dijo. ¿Y le haría falta un ayudante? "No, hasta el momento no ha sido necesario", aseguró. Y completa: "¿Hasta cuándo me imagino siendo defensora policial? No sé, toda mi vida, porque es lo que más me gusta".

Qué dice la ley sobre el Defensor del Personal Policial

De acuerdo a la ley de creación de esta especial figura, el defensor oficial de policías, prestará asesoramiento, representación y/o patrocinio gratuito ejerciendo la defensa penal y/o civil del personal policial en actividad. Estas defensas se realizarán en el ámbito de los procesos judiciales penales y/o acciones civiles que se inicien por hechos, actos o situaciones en actividad o procedimientos realizados en el normal ejercicio de sus funciones o motivados por este.

Se previó designar también un Defensor Auxiliar, que tendrá como función brindar asistencia integral al Defensor del Personal Policial y reemplazarlo en su función en su ausencia. Este cargo está vacante. Ambos abogados deberán contar con diez años de ejercicio de la profesión.

Anualmente, la Jefatura de Policía conformará la Comisión “Designación del Defensor Policial”, que tendrá como función evaluar cada caso particular en que los policías soliciten o requieran intervención del Defensor del Personal Policial, correspondiéndole a esta comisión determinar en los procesos en los que intervendrá o no el Defensor.