Conflicto docente: el candidato a gobernador de Izquierda cruzó a Cáceres y Arancibia

“Las propuestas de los candidatos del ex Juntos por el Cambio demuestran que son alternativas pensadas para beneficiar a las patronales, en función de perjudicar a los trabajadores. Cáceres propone intervenir el sindicato de UDAP. Sin embargo, los trabajadores no podemos pedirle a ningún gobierno ni a la justicia que intervenga en nuestros problemas, porque sería abrir la puerta a que modifiquen, a la larga, derechos que nos benefician. Por otro lado, Arancibia pide que se anule la ley de paritarias para que los Autoconvocados puedan juntarse con el gobierno, insólito lo de este candidato. Las paritarias son un derecho conquistado con años de lucha por los trabajadores, para que los patrones no arreglen unilateralmente el salario. Es una instancia que, más que pedir la anulación, hay que defender. Pero no es raro lo del candidato, cuando fue Macri (del mismo espacio político) quién anuló las paritarias nacionales docentes años atrás. Por lo tanto, los dos candidatos muestran la hilacha al dar propuestas que favorecen al gobierno”.

También Jurado analizó que "los docentes estamos pidiendo participar de las paritarias porque ya quedó a la vista que los gremios tienen un problema gigante de representación. Hace dos días que hay paros masivos con un 90% de participación docente, los mismos no convocados por los gremios que hacen la vista gorda. Es un gran problema a resolver al interior de los gremios. Pero también los Autoconvocados tenemos un gran desafío, fortalecer esta organización. El año pasado no pudimos darle continuidad y ahora tenemos que empezar de cero la organización docente. Para que esto no vuelva a pasar, los docentes tenemos que buscar el modo de mantener una organización que nos fortalezca, para poder ser actores principales en las paritarias y comenzar realmente a resolver los problemas de la educación”.