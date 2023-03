La campaña política salió a la cancha con el paro docente

En este contrapunto hay dos contiendas electorales de fondo. Unas son las elecciones provinciales, del 14 de mayo, donde compiten para gobernador Arancibia y Cáceres en el mismo armado que lidera Marcelo Orrego. Las otras son las de UDAP, gremio mayoritario de docentes en San Juan, que son el próximo 13 de abril y Lucero se juega a la reelección con lista única, luego de que la Junta Electoral gremial diera de baja a una lista opositora en medio de una polémica.

"UDAP es un gremio no democrático porque en las últimas tres elecciones el oficialismo gana en el escritorio pero no en la calle y es un gremio oficialista, porque si nosotros fuésemos gobierno ya hubiera instalado una carpa blanca enfrente de la Casa de Gobierno. En este contexto, la paritaria se convierte en una trampa para el docente porque el gremio no los representa y no defiende el derecho de los trabajadores de la educación. Yo les pido a los legisladores que hasta que UDAP democratice y tenga representación legítima, la paritaria se suspenda y el gobierno negocie directamente con los Autoconvocados las condiciones laborales y salariales. Sino no se va a destrabar este conflicto político o laboral que existe entre el Estado y los docentes porque hay un intermediario que no funciona, que no es legítimo y que muestra claramente su corte oficialista", disparó Arancibia.

Por su parte, Cáceres posteó "escuchen al impresentable que dice ser 'representante' de los docentes sanjuaninos y que dice que la política no tiene que mezclarse en el reclamo docente. Lucero, en la presidencia de Macri ningún docente fue llevado a la pobreza cómo estás avalando. Del ridículo no se vuelve. Cuando sea gobernador voy a intervenir tu gremio esclavo del peronismo para que hayan (SIC) elecciones democráticas".

Quien salió al cruce de ambos dirigentes de Unidos por San Juan es el abogado de UDAP, Daniel Persichella. En diálogo con AM 1020, analizó que "estoy sorprendido y dolido con Marcelo Arancibia. Me parece una falta de respeto al socio. Marcelo sabe que la paritaria es un derecho. Me apena. Es irresponsable decir que UDAP es un apéndice del gobierno. Hay que respetar las instituciones. Responden como republicanetes". Sobre Cáceres, enunció que "no me desilusionó porque nunca me ilusionó. Es de una ignorancia jurídica total. Es un linchamiento institucional. No va a poder intervenir un sindicato. Es un peligro". A la vez, advirtió: "Reaccioné como abogado, hasta ahora no recibí ninguna directiva para actuar legalmente por UDAP. Lo llamo a la reflexión a Marcelo. No desconozco los reclamos. Respeto a los Autoconvocados pero son teledirigidos".