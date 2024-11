Con firmas de Uñac y Corpacci, Ariel Lijo consiguió las rúbricas necesarias a su pliego para la Corte Suprema

Lijo pasó por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos a finales de agosto. Recibió impugnaciones de la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. Con rechazo de senadores de la oposición dialoguista, para la aprobación de su pliego en el recinto, el oficialismo depende sí o sí de Unión por la Patria, interbloque opositor que es primera minoría con 33 miembros. También así, para llegar a los dos tercios, requiere un amplio aval el candidato Manuel García-Mansilla, quien en cambio es más resistido por el kirchnerismo, que insiste con que uno de los dos candidatos debe ser una mujer.

A diferencia de Lijo, García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, todavía no reúne las firmas necesarias para el dictamen de su pliego. El Gobierno, por su parte, tiene una posición tomada respecto de que «son los dos o ninguno», con lo cual todavía hay incertidumbre en saber qué pasará con las designaciones. En el medio, cada dos por tres, funcionarios de Rosada reflotan la posibilidad de que los nombramientos salgan por DNU, como lo hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno.

Según confirmaron fuentes del Senado a parlamentario.com, el pliego de Lijo fue avalado por el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche; la tucumana Beatriz Ávila, del Pro; el presidente de Las Provincias Unidas, Carlos «Camau» Espínola; el salteño Juan Carlos Romero, también de ese bloque; el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi; y el misionero Carlos Arce.

En tanto, las tres firmas de UP fueron las del sanjuanino Sergio Uñac; la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador Gerardo Zamora; y la de Corpacci, la última en habilitar el dictamen, que requería una firma más de la mitad de los integrantes de la comisión.

image.png Los nueve senadores que formaron el pliego de Lijo

La senadora catamarqueña fue consultada sobre la figura de Lijo y su opinión al respecto: “Yo no tenía cuestionamientos… a ver, siempre uno puede ver algunas cosas, pero no cuestionamientos que me impidieran apoyar su pliego” salvo el rechazo a que no hubiera una mujer postulada en su lugar, pues a Lijo se lo propuso en reemplazo de Elena Highton de Nolasco.

“Pero después llegó el otro pliego y era otro hombre (por Manuel García-Mansilla). Se intentó acordar la posibilidad de que fuera una mujer, pero eso no se logró y yo había asumido el compromiso de que si eso no se daba antes de fin de año, yo iba a acompañar el pliego”, continuó Corpacci.

Consultada por las críticas que hay hacia Lijo y que finalmente no se cambió el pliego de una mujer por uno de los dos varones, la legisladora expresó: “Mire, la verdad es que la Justicia está llena de cuestionamientos y gente que llegó que parecía intachable después demostró… la verdad… es tan difícil el tema de la Justicia. Hasta podría decirle que algún otro que manden me podría resultar mucho más preocupante”.

Sobre si había conversado de la candidatura del juez federal con Cristina Kirchner, la senadora dijo que “por supuesto” lo hablaron “en su momento”. “Yo le dije que era entre otras cosas un pedido del gobernador de la provincia, que quería que acompañáramos a los candidatos del Gobierno nacional y el planteo fue ‘tratemos de que sea una mujer’, pero no lo logramos. Y esa fue la actitud del bloque”. Pero negó haber estampado su firma por una decisión de “ahora” conversada con CFK.

