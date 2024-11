El senador anti Lijo que explotó contra Caputo visitó San Juan y apuntaló a una candidata al 2025

En entrevista con Tiempo, Paoltroni dijo que visitó San Juan como parte de un "recorrido por todas las provincias del país" porque "estamos haciendo un armado o un seleccionado nacional de sobrevivientes" de La Libertad Avanza. El senador no ocultó su intención electoral: "Queremos ser una alternativa política para las elecciones del año que viene. Queremos garantizar las ideas de la libertad y el desarrollo estratégico".

En ese sentido, el formoseño afirmó que el armado de Milei en la provincia no representa esas ideas, sino todo lo contrario. Para Paoltroni, Peluc y el senador Bruno Olivera "han estado de acuerdo con la postulación del juez Lijo a la Corte Suprema. Eso significa no tener división de poderes y no tener una justicia de calidad. Eso es atrasar 40 años". El rebelde afirmó que "la gente votó contra el modelo de la casta y el cambio del modelo económico, pero ellos se han corrido de esas ideas". Paoltroni apuntó contra el diputado sanjuanino y aseguró: "No garantiza terminar con la casta, en absoluto, la acompaña muy bien".

El senador que criticó la postulación de Lijo informó que "como partido, que es lo que está organizando, la idea es formar una confederación de partidos políticos que sea más de largo plazo y no solamente de una elección como son las alianzas". Acto seguido, enfatizó en que Belén Varela es su referente en San Juan y contó que se conocieron porque "hay una red de personas que estamos disgustados con con el corrimiento de las ideas de la libertad y lo que queremos es garantizar este cambio que ya comenzó con el apoyo de la ciudadanía. No queremos defraudar a los argentinos".

Paoltroni se referenció a Victoria Villarruel, pero aseguró que la Vicepresidenta no es parte del espacio en construcción porque no va a generar una armado para debilitar al Presidente. "No va a poner en riesgo la gobernabilidad", manifestó. No obstante, confirmó que Villarruel tiene diferencias con Milei y que las expone al igual que él. "Yo quiero que al Presidente le vaya bien, pero hay cosas que no la puedo aceptar, sobre todo el juez Lijo que perjudicó a mi provincia, y yo soy un representante de mi provincia, entonces yo soy leal a las ideas", dijo.