Con el rechazo a la oferta salarial y un percance, se pospuso la paritaria docente

La propia secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que permanece internada por una infección en un riñón, de manera que pidieron que se espere un día más para seguir negociando. Comunicó que tras escuchar a las bases rechazaron la propuesta que les extendieron los ministros Roberto Gutiérrez (Hacienda) y Silvia Fuentes (Educación), el viernes último. De la misma manera se expresaron los afiliados del gremio UDA, conducido por Karina Navarro, según confirmaron desde la entidad: "los mandatos arrojaron un 100 % de rechazo a la propuesta del gobierno". No se conoció la respuesta que llevará AMET, dirigida por Daniel Quiroga, que no respondió la consulta.

Así, se anticipa una compleja discusión ya que el Gobierno se ha mostrado cauto en informar si ofrecerá una mejora. De hecho, Gutiérrez viene mencionando que no se excederán de las posibilidades económicas de las arcas locales. Desde los gremios informaron que él mismo les informó que la recaudación no es la esperada. De manera que será un tire y afloje y no hay seguridad de que el Gobierno no decida liquidar igual los salarios con las actualizaciones ofertadas, más allá de que sean aceptadas.

El viernes último los gremios y el Gobierno se reunieron en la primera sesión de la cuarta negociación salarial del año. En el encuentro, "según las posibilidades de la Provincia", la parte oficial presentó la siguiente propuesta salarial: un 2% de incremento para octubre con base en el mes de septiembre; un 2% de incremento para noviembre con base en el mes de octubre; y un 2% de incremento para diciembre con base en el mes de noviembre.

Al salir la semana pasada de la reunión, cerca de las 22, la ministra Fuentes analizó que "seguiremos trabajando conectividad también San Juan, que es un bono que se sigue abonando, que ya les hemos contado, que era de Nación y que la provincia se hizo cargo. También lo fuimos transformando en puntos, y eso también ya se ha visto traducido en los puntos que hemos dado, que son en lo que va del año, que es una gran conquista también que tienen nuestros docentes para ese sueldo básico. Pero también seguimos trabajando mucho en lo que tiene que ver en este acuerdo paritario pedagógico, que también tiene que ver con este 18-90, que teníamos que trabajar, que era una deuda pendiente, y donde también van a ver reflejados nuestros docentes esos puntos que van a las distintas categorías".

También el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, habló en esa oportunidad y mencionó que "ha sido una constante a lo largo del año, lo dijimos desde el primer día que empezamos a trabajar en paritaria, en los primeros días de febrero, que había que ir mes a mes. Pudimos cerrar un bimestre también de acuerdo, pero bueno, porque la situación económica nacional no logra despegar de manera lineal que nos permita a nosotros pensar a un plazo más largo, por eso la prudencia en el manejo de los fondos siempre ha sido la premisa del gobernador Marcelo Orrego".

Agregó que "el gobernador dispuso una política anticíclica sabiendo lo que venía a nivel nacional, y por eso hoy, desde que asumimos el 10 de diciembre, el gobernador maneja el presupuesto provincial reemplazando lo que antes venía de Nación en obra pública, en subsidio al transporte, en subsidio a la energía, en el fondo de incentivo docente, y todos los sectores de la economía de San Juan pretendemos que se puedan mantener, aunque sea, o nos gustaría que crezcan, pero evidentemente la situación económica del país no lo permite para ninguna provincia. Y San Juan no es una isla en eso".

Esta negociación es clave porque del acuerdo de los docentes depende el porcentaje de aumento salarial que se da a toda la administración pública.

Como dato de color, esta negociación viene accidentada. A la situación por la salud de la gremialista Quiroga de ahora, se suma la cuestión inédita de la semana pasada, cuando en la reunión inicial se tuvieron que trasladar desde el Centro Cívico a Casa de Gobierno porque justo a la hora del encuentro se dio una amenaza de bomba y tuvieron que salir todos evacuados.