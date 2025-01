Con el apoyo de los concejales, vecinos de Calingasta buscan salvar el Carnaval pese a la decisión del intendente

Uno de los principales impulsores de la convocatoria fue Enrique Tello, miembro de la comparsa Mami Gorda, expresó: "Tuvimos una reunión con el intendente y nos dijo que no se podía hacer porque los concejales no aprobaron el Presupuesto 2025. Pero luego los concejales nos confirmaron que el dinero está. Queremos luchar por el Carnaval de Calingasta y hemos solicitado la banca del vecino para exigir que se realice. Si no nos apoyan, los vecinos la vamos a hacer cueste lo que cueste".

image.png

La presidenta del Concejo Deliberante, Castillo, enemistada y denunciada penalmente por Carbajal, disparó con fuerza contra la gestión: "No es real que no queremos hacer las fiestas departamentales, eso es erróneo. Simplemente queremos analizar y estudiar el Presupuesto 2025 que está en dos comisiones, no es llegar y aprobar de un día para otro entonces cuando las cosas se quieren hacer se hacen sin culpabilizar a otros, quiero contarles que se puede trabajar con el Presupuesto 2024 es decir que plata hay y quién tiene que dar la cara no la está dando y lamentablemente el secretario de Gobierno, Andrés Escuela, que fue ocho años concejal nos juzga como inútiles a nosotros. Pido públicamente que quién tiene que dar la cara venga así como nosotros y dé explicaciones".

Durante la reunión, se recogió la firma de decenas de personas en un documento que solicita al Poder Legislativo la autorización del uso de la Banca del Vecino. Este pedido será tratado en la Primera Sesión Extraordinaria de 2025, programada para el viernes 10 de enero a las 9.