Cómo se mueve el tablero de Juntos por el Cambio para (intentar) conquistar Chimbas

Chimbas es el cuarto departamento de San Juan con mayor cantidad de votantes. Tiene 67.724 electores distribuidos en 16 mesas. Desde hace años, el justicialismo tiene la llave del municipio. En las elecciones legislativas nacionales de 2021, la fórmula del oficialismo integrada por Walberto Allende y Fabiola Aubone obtuvo la victoria por el 53,11% frente al 32,03% de Juntos por el Cambio. Sin embargo, aunque el triunfo fue categórico, no estuvo a la altura de resultados históricos en el distrito. Sin ir más lejos, en 2019, Fabián Gramajo retuvo la intendencia con un contundente 76,40% de los votos. Este nuevo panorama, envalentonó a la oposición.

Juntos por el Cambio tiene tres dirigentes en Chimbas: el ex titular de Anses, Mauricio Camacho; el ex director de Políticas para la Equidad de la provincia, Carlos Mañé; y el ex secretario de Gobierno de Chimbas, Mario Torrejón. Todos de cuna peronista que luego fueron buscando un lugar para competir y que hoy trabajan de forma separada. También tienen rivalidades de larga data con el actual jefe comunal. De hecho, tanto el primero como el segundo ya se midieron en contiendas por el Sillón Municipal.