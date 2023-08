Cómo nació la alianza entre riders de apps de delivery y Javier Milei en San Juan

En San Juan, la alianza entre la cúpula de La Libertad Avanza provincial y los riders nació por impulso de los repartidores. El coordinador del frente, hombre de confianza de Milei, José Peluc, contó a este diario que "empezaron a venir para pedir calcos" y que luego "alguna vez nos dijeron dos chicos que los querían contratar de otro frente y nos pidieron que, si consultaban, que dijéramos que nosotros lo contratábamos. No sé si es por algo de la empresa. Pero jamás les pagamos".

Efectivamente, no hay dinero de por medio de acuerdo al relato de ambas partes. Este diario contactó a Esteban Sánchez -29 años, delivery de Pedidos Ya- que estuvo en la fiesta del domingo 13 de agosto tras la sorpresa de los resultados en las Paso. Javier Milei obtuvo más de 7.000.000 de votos en todo el país. Ni los más afilados encuestadores pudieron aproximarse a proyectar esa cantidad de apoyo popular. En el búnker de avenida Libertador pasado Urquiza hubo celebración con cánticos al estilo "Vota a Milei, votalo en agosto, votalo en octubre, porque estoy harto de Perón" en una reversión de Provócame de Chayanne.

Sánchez contó que apoya al economista libertario desde hace tres años, cuando hizo sus primeras apariciones televisivas como panelista en programas de América TV. Es oriundo de 9 de Julio, tuvo varios emprendimientos. Incluso medios locales lo tomaron de ejemplo por su creatividad publicitaria para la venta de carne. Pero no hubo caso. "Me mataron a impuestos", dijo. Por eso, tras tres intentos, renunció al emprendedurismo y entró a la app de delivery. El discurso del León lo convenció: menos "casta política" para sostener, menos impuestos, más crecimiento, es el razonamiento a vuelo de pájaro de la propuesta mileísta.

"No recibo nada de nadie, ningún plan social, soy un simpatizante propio", resaltó el joven, que actualmente vive solo y trabaja de lunes a lunes arriba de una moto de 150 cilindradas. "Me pueden decir que estoy resentido, pero soy una de las personas más golpeadas por el Gobierno", explicó Sánchez, "me violentan con los impuestos, me sacan a mí para darle a otros". Y preguntó: "Sabés cuántos pedidos tengo que hacer para pagar el monotributo". Canalizó las insatisfacciones económicas y seteó -junto a otros tantos en el país- un nuevo sector militante.

Ante esto, Sánchez, que fue uno de los primeros en acercarse voluntariamente a militar las candidaturas de Javier Milei a nivel nacional y de Bruno Olivera y José Peluc a nivel local, dijo que "hago todo lo que puedo hacer para ayudar a la gente de La Libertad Avanza". Naturalmente, también está de acuerdo con la plataforma de gobierno libertaria. "Intenté estudiar en la universidad y no pude, que no me digan que la facultad es gratis", espetó, "el sistema de vouchers está bueno", defendió, porque "cada uno puede elegir donde estudiar".