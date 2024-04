Cómo fue la intensa charla entre Orrego y los trabajadores de la construcción de San Juan

"No quería dejar de venir, porque me parece que lo que tiene que pasar este diálogo, lo que tiene que pasar hoy debe ser normal. Yo no tengo la respuesta a todo, pero sí tengo la capacidad de escuchar y de ver en el tiempo cómo hacemos de a poquito para ir absorbiendo, mejorando, estando... Es lo que significa la justicia social, llevar con su dinero el pan todos los días a la casa. Entonces, créanme, estoy haciendo lo posible, créanme, porque acá no hay identificación de si uno es de un partido o de otro partido. No, yo no estoy pensando eso", dijo Marcelo Orrego.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El momento en que Marcelo Orrego sale del vallado para dialogar con los trabajadores de la construcción que esperaban con banderas afuera de la Legislatura. Leé la nota completa en nuestra web o haciendo click en las Stories de @tiempodesanjuan #discurso #marceloorrego #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El santaluceño se acercó al grupo de trabajadores rápidamente, saliendo del vallado de seguridad dispuesto en el perímetro, para poder acercárseles y charlar cara a cara. Junto a Orrego estaban el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y el diputado del PJ Eduardo Cabello que es líder de la UOCRA local, lo que no es un dato menor.

Orrego expresó a la multitud -muchos reclamando por el parate de la construcción del dique El Tambolar- que "lo que vamos a hacer, junto con Eduardo, es trabajar en conjunto con todo el sector, porque yo sé que son trabajadores, de ver cómo hacemos la reactivación de las que estamos haciendo. Somos la primera provincia que hemos generado la reactivación de algunas de las obras públicas, más del 40% y eso hemos beneficiado a 13 municipios".

image.png

Y destacó el mandatario que "entonces seguiremos trabajando en este trabajo arduo, no solo una pata, es un montón de patas que tenemos que conquistar, está por supuesto el gobierno nacional que hoy no está enviando dinero, ustedes saben, no hay plata para obras con fondos nacionales. Estamos destrabando lo que va a ser la Ruta 40, pero son de fondos multilaterales que tienen que dar OK a Hacienda de la Nación y pasa. Pero de plata, de fondos nacionales, nos han dicho claramente en estos tiempos que no va a haber".

image.png

Se mostró optimista con el futuro: "Dios quiera que en el tiempo eso se recomponga. Pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es hacer estos pequeños, grandes detalles que poner lo que tengamos de lo nuestro. Por esto todo mi respeto, todo mi reconocimiento hacia ustedes, que sepan que esto no depende o no está en mis manos, está en manos de la situación de la Argentina".

Por su parte, el diputado-gremialista intentó explicar a su gente la situación cuando se registró tensión en la reunión: "Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. No me cuente cosas que yo conozco", le espetó a uno de los manifestantes. "Lo que él quería (por Orrego), y yo y todos, era que sepan que se ha empezado a mover. Nos va a costar, ya lo he dicho en la puerta del gremio", aseguró Cabello. Y continuó: "Esta situación la vamos a llevar... Va a ser corta, largo plazo, y vamos a ir de a poco ingresando. Así que, muchachos, lo único que quiero es que, con respeto vamos a hablarlo y a escuchar al hombre que es el gobernador y que es el que nos puede oír y escuchar".