Cómo baila José Luis Gioja en el "minué" de las elecciones provinciales y nacionales

En el giojismo dicen que lo que se vive con las elecciones en San Juan es como "bailar al minué" para ellos, porque es un proceso que "vino movidito", con el cambio de sistema de juego, el desdoblamiento de las nacionales, después la suspensión de los comicios, las municipales y de diputados locales que se resolvieron el 14 de mayo, la inhabilitación de Sergio Uñac y ahora Rubén Uñac siendo el nuevo rival interno a vencer. En esta danza, surge la duda de qué hará la figura principal del armado Vuelve San Juan, José Luis Gioja: ¿sigue en la carrera hacia la Gobernación? ¿será candidato en las nacionales? El diputado nacional se mueve al ritmo de sus aspiraciones y respondió a Tiempo de San Juan que no se baja de la contienda local, y que le pone "todas las fichas" a volver a ser gobernador de los sanjuaninos. Lo otro aparece hoy más, en este escenario de ganar en la provincia, como improbable. Pero no descartado del todo, según fuentes del espacio.

image.png José Luis Gioja y su candidato a vice Fabián Gramajo, presentando su plan de gobierno el 10 de mayo último.

Tanto se complicó el camino a las urnas que, pese a que el uñaquismo planteó diferenciarlas, se juntaron las elecciones provinciales con las nacionales y se generó un escenario también con olor a mezcolanza. La definición de quién será gobernador y vice de San Juan será el 2 de julio, pero antes, el 24 de junio, vence el plazo para presentar precandidatos para las PASO nacionales (previstas para el 13 de agosto), en las que San Juan define para la provincia diputados nacionales, senadores nacionales y un miembro del Parlasur. Y en los cuatro frentes que juegan la contienda provincial están delineando la estrategia y puliendo listas para llegar al Congreso.

Poca información escapa a esta altura de los bunkers, donde reina la cautela: la premisa es ver cómo definen a nivel nacional para poder saber qué hacer en el plano sanjuanino. El frente San Juan por Todos, que va en las provinciales dividido entre uñaquistas y giojistas podría jugar unificado para las PASO de agosto. En el giojismo aseguran que todavía no hablan de las legislativas nacionales, que es un tema para "la semana que viene". Gioja, quien tiene mandato como diputado nacional hasta diciembre, quiere jugar fuerte para ganar la Gobernación, por lo que descartaría ser candidato para el Congreso, al menos en San Juan Vuelve dicen hoy que es "poco probable".

En el PJ suena fuerte Sergio Uñac para encabezar la lista de senadores y en el oficialismo se preguntan qué hará Gioja. El gobernador, dicen algunos peronistas, apunta a una lista consensuada, sin PASO. Incluso hace tiempo, cuando se habló de la aprobación de la ley de lemas aggiornada, ahora llamada SIPAD, que salió aprobada por uñaquistas y giojistas en la Legislatura, se escuchó que las candidaturas nacionales serían la moneda de cambio y que así ambos espacios podrían conciliar una propuesta en las nacionales. Pero eso, si ocurrió, fue el año pasado.

En San Juan Vuelve hoy hay posiciones encontradas sobre si pactar o no con el uñaquismo, al que le echan en cara que se necesitan mutuamente. Los defensores de la idea de ir juntos aseguran que sería un batacazo frente a la oposición, como ya pasó en otras ediciones que limaron asperezas y se sacaron la foto abrazados con camaradería de caballeros. Los detractores consideran que se perdería credibilidad frente al electorado, que toda diferenciación política ante la sociedad conseguida en los últimos tiempos se iría a pique jugando en tandem, y quieren competir.

Así, en el armado pejotista las candidaturas están atadas a si se va a competir o se va a acordar, destacaron fuentes giojistas. En el caso hipotético de que haya PASO, ¿si no va José Luis, quiénes serán postulantes? No surgen nombres nuevos, sino los alfiles de estrecha confianza del ex gobernador. El diputado provincial Leonardo Gioja es uno, que acaba de competir como intendente de Capital. Otro es Juan Carlos Gioja, también competidor en Rawson el 14 de mayo. Y lo mencionan a Facundo Perrone, que intentó ser jefe comunal en Rivadavia. Los tres dirigentes no ganaron pero cosecharon una cantidad de votos que los posiciona, dijeron fuentes del espacio.

image.png Leonardo Gioja y Facundo Perrone junto a José Luis Gioja y Graciela Seva en un acto de campaña.

En el Congreso hay cupo femenino por lo que las mujeres son carta obligada: aparece con fuerza la funcionaria del ministerio de Defensa nacional, Daniela Castro, que viene de estar en la lista de legisladores proporcionales pero no entró; también Daiana Luna que jugó para intendenta de Chimbas, y Maira Zepeda quien tampoco pudo entrar como proporcional con San Juan Vuelve.

Hasta ahí lo que cuentan en el giojismo. Las definiciones se verán en pocos días, cuando se vean las jugadas presidenciales y se acomode un poco el tablero de jugadores (o bailarines, siguiendo con el apotegma giojista). Quedan 22 días para inscribir candidatos y que se den las revelaciones, pero los que saben dicen que en política una sola jornada suele ser una eternidad.