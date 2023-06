El giojismo, envalentonado: la figura de José Luis, la baja forzada de Uñac y las PASO nacionales

La primera lectura que hicieron en el giojismo está resumida en la premisa: "Los ganadores no fueron grandes ganadores y los perdedores no perdieron por tanto". Es una línea interpretativa atada a los números finales en Rawson, Chimbas, Rivadavia y Capital. En el primer departamento -ahora ex bastión del peronismo que responde al diputado nacional-, el intendente electo Carlos Munisaga obtuvo 10.194 votos, fue el más elegido dentro del sublema Vamos San Juan. Sin embargo, el aspirante Juan Carlos Gioja sacó 8.107 y la "sorpresa" fue Roberto Sosa, con 5.319. Las cifras, al decir del giojismo, "no nos permiten ver como perdedores". Y, para abonar la premisa sin perder el equilibro en la balanza, presentaron el caso de Chimbas -donde ganó el elenco del tándem Gioja-Gramajo-, pero la performance tampoco tuvo la contundencia que esperaban. Los operadores manejaron otros porcentajes. "Daniela ganó bien con más de 16.000 votos, pero nuestros candidatos, los giojistas no gramajistas aportaron casi la mitad del total del frente, que sacó 31.000", marcaron las fuentes.

Por eso, opinaron que los últimos comicios presentaron una tendencia hacia la "municipalización". Los postulantes a gobernador y vice -elección suspendida por cautelar de la Corte, que ahora se retomará el 2 de julio- no traccionaron. "No hubo efecto arrastre", pese a estar sus caras en la boleta, dijeron los armadores de San Juan Vuelve. "Viene un barajar y dar de nuevo. Los 81.000 votos son un piso", interpretaron con base a los votos que obtuvo el frente en la categoría de diputados proporcionales, que es de distrito único. ¿Por qué son un piso y no techo? La respuesta está, según entendieron, en que "ya no hay distracciones, es mucho más personalizado, no hay tantos candidatos". En tanto que, en las anteriores, "la gente se confundía, no sabía quién era el candidato de quién, entonces votó al que mejor le parecía".

El peronismo giojista apelaron, de manera contraria al ejemplo anterior, que los 137.969 votos de la lista de diputados de Sergio Uñac "son un techo". El interrogante que buscan instalar en el ambiente político es "si los intendentes electos tuvieron más votos propios que los que aportó la figura de Uñac". En otras palabras, los seguidores de José Luis Gioja pensaron que habrá otro comportamiento en los electores de cara a la próxima votación local. El análisis lo sustentaron con un ejemplo: en Iglesia, Jorge Espejo ganó casi duplicando a Marcelo Marinero, que sacó 1.742 votos. Esos sufragios, dijeron las fuentes, no necesariamente van a ir a parar a Uñac. "Por qué a la gente del Sergio y no al Flaco", se preguntaron, "si son socios históricos". Lo mismo opinaron sobre Calingasta y los votos de Robert Garcés. O en Capital donde, de acuerdo a lo que comentaron, "capaz no todos los votos de Baistrocchi se trasladen". Son especulaciones en el marco de una campaña que empezó el 3 de junio y que es inédita en la historia democrática de San Juan.

Por otro lado, ya sin la "municipalización", el factor del "peronismo sin Perón" también pesa -y mucho- en la disputa electoral. Los giojistas recordaron que, desde el día de la presentación de candidatos, advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la postulación del actual gobernador Uñac. "Era obvio que la Corte iba a fallar como falló", comentaron, y admitieron que "es positivo para nosotros" que no esté en la boleta y que en su lugar vaya -aunque aún no está confirmado- su hermano, el senador Rubén Uñac. "Algo ayuda", resumieron. Sobre todo, porque la gente "puede desconfiar". Para los los operadores de San Juan Vuelve, el uñaquismo buscará victimizarse en dos aspectos: "uno provincial por la vulneración del federalismo, y otro nacional, al tomar discurso contra la Corte Suprema del kirchnerismo". Y además, "imprimir toda la fuerza que queda de las estructuras".

La campaña de Gioja-Gramajo irá por el lado conocido: reforzar el lazo emotivo del recuerdo, un revival de los logros del pasado. "Entre los tres principales candidatos, en la emocionalidad -el quien llega más a la gente- seguro el Flaco corre con una ventaja", dijeron los armadores y "hay que agregarle la parte racional", que el plan de gobierno que presentó la fórmula en la previa al domingo 14. Mucho más no habrá. En el territorio, las recorridas con repartida de votos empezó el mismo día habilitado. "Ya estábamos guillotinando las votos para repartir sólo la cara del Flaco", comentaron. El optimismo está. Pero en el mano a mano, como se mencionó en ocasiones anteriores, no hubo similitudes. La diferencia fue de 56.089 sufragios. Una metáfora futbolística válida es que el campo de juego ya se inclinó para un lado.

Pero las partes deberán sentarse a negociar o siquiera charlar antes de las elecciones del 2 de julio. La primera fecha importante del calendario electoral nacional es el 24 de junio, cuando deben presentarse las alianzas para las primarias. Hay una bajada de línea desde Buenos Aires para que, en las provincias, haya listas de consenso. En San Juan, no es imposible, pero el panorama viene complicado. La disputa provincial pone en duda un acuerdo. "Cómo le explicamos a la gente que somos distintos si vamos a ir juntos en las legislativas", se preguntaron al interior del espacio. Además, quién encabezará. Las fuentes creen que si Uñac no acompaña a un presidenciable del peronismo, irá por la cabeza de la lista de senadores. De ser así, pedirán la cabeza en diputados o viceversa.